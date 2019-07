Borrón y cuenta nueva

Lo que se quiere dar a entender con el título de estas reflexiones es que el país como un todo debe de salir de la crisis integral y convertirla en una coyuntura favorable de reencuentro país. Ese renacer país sería el resultado de una actitud positiva de una sociedad en despegue hacia un futuro promisorio, pletórico de salud, trabajo y paz. Con ese esfuerzo de buena voluntad, Dios estaría a la vanguardia.

Ese es mi particular sentir como ciudadano que ha vivido el tiempo suficiente para crecer y capitalizar muchas experiencias, y pedir perdón oportunamente a quien correspondía por los errores cometidos, como cristiano, ciudadano y simple mortal. Las nuevas generaciones merecen la oportunidad de construir un mejor El Salvador; los mayorcitos tuvimos aciertos y también nos equivocamos. El futuro de corto, mediano y largo plazo les pertenece a otros (una nueva generación) que debiesen capitalizar la experiencia de los adultos mayores y construir su propio futuro.

Esa nueva generación tiene fortalezas y oportunidades potenciales. El Salvador está en un momento internacional y políticamente favorable, con un gobierno que ganó las elecciones en primera vuelta. Mucho dependerá del aprovechamiento que El Salvador haga para celebrar un acuerdo país y/o fiscal y acceder a recursos externos en condiciones más favorables. El Salvador requiere de un período de disciplina, sacrificio y austeridad. En otras palabras, un ajuste estructural, que se advierta por la búsqueda del equilibrio fiscal, de un balance de las cuentas comerciales externas y de acciones concretas que le faciliten al país la fuga de la trampa de bajo crecimiento; logros que lo catapultarían en la comunidad financiera internacional a un escenario de mejor calificación por parte las calificadoras internacionales de riesgo y por ende sujeto potencial de crédito.

El crecimiento económico sostenido vendrá como consecuencia; circunstancia que le permitirá al país generar empleo, reducir la migración, la pobreza, la violencia y a todos y cada uno de los habitantes del país sentirse dignos y satisfechos de su origen y su porvenir. Basta ya de conformismo y de queja constante. Esto último se manifiesta cuando se escucha la expresión: esos países son desarrollados porque tienen otra cultura, justificando el subdesarrollo por la mala suerte de haber nacido en este país. Pero no reflexionan de que cada quien tiene el potencial y la oportunidad de abrirse paso.

Actitud positiva, eso es lo que se requiere. Borrón y cuenta nueva, empecemos a construir un Nuevo El Salvador. Basta ya de echarle la culpa a tanta corrupción, a la violencia, a los malos gobiernos, para justificar nuestro proceder indiferente, laxo y negativo a perpetuidad. Debemos en lo particular dejar huella y asemejarse al trigo y no a la cizaña para contribuir con la buena cosecha y no con la plaga.

Los impuestos son inherentes a la oportunidad que el país nos brinda por ser parte del ejército laboral o empresarial del país. El conocimiento también aporta y es también remunerado, puesto que contribuye a potenciar la función productiva del país. Seamos contribuyentes efectivos como una forma mínima de ser ciudadano responsable. El ingrediente absolutamente necesario para retomar el sendero del crecimiento económico y de la paz perdurable es la confianza que el país refleje para propios y extraños. La mayor inversión interna y externa será la variable económica que constate el retorno de esa confianza. Paralelamente la mayor generación de empleo decente y formal y la reducción de la migración serán los datos reales de un mejor y productivo El Salvador.