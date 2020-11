Naciones Unidas hace un llamado para que la brecha digital no se convierta en un nuevo rostro de desigualdad. ¿Qué significa eso? Quiere decir que existen factores socioeconómicos y tecnológicos que excluyen a millones de personas del uso de internet. Prueba de ello es que el acceso a internet en el estrato más rico de Latinoamérica supera en 30 veces al acceso del segmento más pobre.

La CEPAL destaca que el desafío de la inclusión digital se complica por la dinámica tecnológica y lo explica a través de dos factores: (1) las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están en constante desarrollo, y (2) el rol que juegan los precios (el costo de la banda ancha en los países desarrollados suele ser inferior al de los centroamericanos). Esta situación se dificulta por "el analfabetismo digital" y la limitada capacidad de pago de gran parte de la población cuscatleca.

El panorama nacional es retador porque miles de menores están excluidos de la educación telemática. Los datos de los 863,854 hogares salvadoreños con estudiantes menores de 18 años son reveladores: (1) 75 % no tiene acceso a internet (en el área rural sube al 94 %); (2) 81 % no tiene computadora; y (3) 72 % no tiene radio. Lo positivo es que el 97 % tiene celular.

La pandemia ha venido a demostrar que tener acceso a internet es un elemento vital para informarse, realizar actividades productivas, interactuar socialmente y capacitarse. Es decir, la digitalización es una oportunidad e invita a dialogar colaborativamente sobre aspectos relevantes como los siguientes.

1. Innovar los modelos de enseñanza en todos los niveles. La oferta educativa está en plena transformación; por ejemplo, hay programas virtuales de formación técnica de alta calidad y bajo costo, a los cuales se puede acceder desde cualquier parte y sin tener un título académico.

2. Lograr un acuerdo público-privado para implementar la propuesta de crear una canasta básica digital (un teléfono celular, un ordenador portátil y una tableta, junto a un plan de acceso a banda ancha de bajo precio). La CEPAL ha estimado que costaría alrededor del 1 % del PIB.

3. Dotar de capacidades digitales a las personas mayores (arriba de 50 años). El punto es desarrollar programas prácticos para la enseñanza de competencias digitales básicas, la utilización de redes sociales y el uso apropiado de dispositivos móviles.

4. Aprovechar la digitalización para equilibrar la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado. La tecnología permite simplificar los trámites burocráticos, facilitar el acceso a información pública, transparentar el ejercicio del poder y reducir la brecha entre el AMSS y el resto del país.

Reflexión: vivimos el mayor trastorno nunca experimentado en el ámbito familiar, educativo y laboral, donde las soluciones innovadoras han comenzado a surgir y dan esperanza a la población salvadoreña. Cinco acciones son estratégicas: (1) facilitar la inversión en la red de tecnología digital; (2) establecer un pacto para reducir las tarifas de internet a los hogares con estudiantes menores de 18 años; (3) perfeccionar el aprendizaje a distancia (sin descuidar la sociabilidad de los estudiantes); (4) capacitar permanentemente a los docentes; (5) desarrollar una educación integral, flexible, práctica y relacionada con la solución de problemas cotidianos a nivel local.