Breve historia de la industria solar (1ª Entrega)

La industria solar se puede clasificar como una industria de "renovables modernos", en contraste a "renovables tradicionales" como la energía hidroeléctrica y la biomasa. Hoy en día la industria está en apogeo y muy posicionada debido a que será uno de los motores principales para lograr el objetivo climático de transicionar de generación eléctrica con emisiones de CO2, hacia una generación de energía libre de carbono.

Sin embargo, a pesar de que la industria solar puede considerarse como moderna, esta ya tiene más de medio siglo de existir. La base teórica para los paneles solares fotovoltaicos de hoy en día nos la brindó nada más y nada menos que Albert Einstein en 1905, por medio de su investigación "Concerning the Production and Transformation of Light". La luz proveniente del sol, decía, está compuesta de fotones o paquetes de energía que pueden desprender los electrones alrededor del núcleo de un átomo, creando una corriente eléctrica. Y gracias a esta investigación Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1922 por su descubrimiento de la Ley del Efecto Fotoeléctrico. Pero no fue sino hasta 1953 que el efecto fotovoltaico fue realmente validado en los Laboratorios Bell de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La industria solar moderna realmente nace en 1973 con el lanzamiento de dos iniciativas, una de ellas en la empresa EXXON y la otra por medio de dos científicos con experiencia en el programa espacial de Estados Unidos, Joseph Lindmayer y Peter Varadi. En lo personal, y justo a finales de esa misma década, recuerdo muy bien mi primera experiencia con esta tecnología con las calculadoras de bolsillo que utilicé en el colegio.

Pero lo que disparó el crecimiento de la industria fue el vínculo entre la política ambiental alemana y la habilidad manufacturera de los chinos. A partir de los 1990, Alemania trazó legislación para el fomento de fuentes renovables provocando el gran giro energético conocido como "Energiewende", que buscó reemplazar energía convencional por eólica y solar. Los abundantes subsidios provocaron este cambio como ningún otro país en la Unión Europea, pero la ley no ató la producción de paneles específicamente a Alemania. Entonces, con el tiempo, la mayoría de los productos solares comenzaron a importarse cada vez más de China hasta que estos acabaron desplazando a los fabricantes alemanes.

Para 2006 China todavía se encontraba en pañales como fabricante de paneles solares. Pero el gobierno comenzó a incentivar la producción, junto a emprendedores de ese país, por medio de préstamos de bajo costo y subsidios. Esto coincidió no solo con el empuje de la industria en Alemania, sino que también por el empuje de energía solar en Italia y España. Para 2010 ya existían 123 fabricantes de paneles solares en China.

Ahora, entre 2010 y 2018, la capacidad china de producción solar aumentó 5 veces, mucho más allá de la demanda global. Esto provocó una disminución general de los precios e incluso la desaparición de muchas de estas empresas chinas que no sobrevivieron la crisis. Para aliviar la situación, el gobierno decide estimular el mercado local, de cara a aliviar también la contaminación en las grandes ciudades, provocada por la energía generada a base de carbón. Algunas de las plantas viejas de carbón incluso fueron sustituidas por granjas solares masivas. Para 2013, China había sobrepasado a Alemania como el mayor productor de paneles solares en el mundo, y ya para 2017 ese país llegó a representar la mitad del mercado mundial de producción fotovoltaica. Hoy en día China produce alrededor del 70 % de los paneles solares en el planeta. Y si sumamos otras empresas chinas ubicadas en otros países la cifra sube a un 80 %.