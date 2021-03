Breves comentarios sobre resultados del 28F

Se imponen unos breves comentarios sobre los partidos políticos después del 28 de febrero. Los trataremos en orden alfabético.

ARENA. Será el grupo más numeroso de la oposición, aun con lo debilitado que está. Todavía recibe un apoyo relativamente aceptable, teniendo aire para nuevas batallas. Será determinante su posición en la nueva AL, no para decidir, sino con serenidad orientar en la defensa de la Constitución.

CD. Es un partido moribundo. No se puede transigir con la realidad. Ya perdieron su razón de ser. CD Convergencia Democrática, que nació como de izquierda democrática, CD la coalición Centro Democrático, ahora ya trocó lo que fue en sus inicios. Seguirá en cada elección siendo cancelado o sobreviviendo por coaliciones, pero no por mérito propio.

DS. No ha impactado en la vida política. Ha sido una vocecilla inaudible. Debería su financista tomar la decisión de apoyar una ONG de análisis nacional, una fundación benéfica, inyectar más apoyo al deporte o hacerlo con las artes. Buena memoria dejará si se utiliza en esos fines, incluso si solo fuera en actividades empresariales, que mejoraría su economía y la economía nacional, generando más empleo.

FMLN. Se desinfló con una rotunda derrota. La han reconocido, señalando que es parte de la democracia que ellos ayudaron a construir. Después de nadar en la abundancia, tendrán que poner mucho empeño en levantar cabeza. No deben abdicar de su posición de izquierda. Deben darle abrigo y techo a los inconformes que irán surgiendo y a sus antiguos votantes que desertaron. Sus pecados serán expiados ahora con sus 4 diputados.

GANA. Fue un perdedor. Creyeron que avanzarían por su apoyo al Ejecutivo. Cierto que ARENA y FMLN perdieron mucho más, pero ya sabían que saldrían derrotados. GANA no esperaba estar de baja. El rechazo a darles más diputados no afectará a los candidatos derrotados, pues encontrarán espacio como asesores en la misma AL o con cargos en el Ejecutivo.

NI. Es el gran ganador, aunque no llegó al 97 %. Le toca ahora la difícil tarea de cumplir con crear un país de ensueño. Sus diputados deberían convertirse en "caballeros del apaciguamiento". Dejar de soltar frases duras, pisotear, aplastar a quienes no están en su línea. Eso ya no cabe, ya ganaron. Anímense, sería bueno para el país y para ellos mismos.

NUESTRO TIEMPO. Ganó una diputación, tenían para ganar más, aunque no compitieron en todos los departamentos. Frente a la experiencia histórica, no creo que logren crecer, por mucha adhesión que expresen sus dirigentes a la democracia y buenos candidatos que presenten.

PCN. Desde la caída del gobierno en 1979 se esperó su defunción, lo que ya sucedió, renaciendo como Concertación. Su fórmula de dar gobernabilidad apoyando al Ejecutivo le permitió sobrevivir. Los resultados llevan a creerse que esta será la última vez que logren diputaciones. El presidente de la AL merecía continuar de diputado.

PDC. Logró su supervivencia. Presentar candidatos nuevos, ya destacados en áreas especializadas, no le fue fructífero. Cuán lejos de aquellos éxitos con JN Duarte, a quien Reagan comparó con Jefferson. El símbolo del pescadito, por su pasado con pergaminos, debería subsistir.

VAMOS. Aprovecharon un pequeño espacio y colaron una diputada. Presentaron candidatos que ameritaban ganar, pero no se pudo. Su participación a futuro puede estar marcada por el trágico destino de otros pequeños partidos, aunque la diputada electa desempeñe una excelente labor, algo que la ciudadanía no siempre valora.