Breves notas biográficas

Mi carta astral marca que tengo al sol en piscis, con un ascendente en capricornio y a leo en mi luna. Esta carta astral pudo haber sido diferente, pero nací por parto natural y la fecha en la que estaba programado para nacer fue atrasándose por razones que ya no me acuerdo, pues no tengo memoria de lo que pasaba por esos momentos. Mi primo, quien fue mi mejor amigo en los primeros años de mi vida, nació un día antes. Era un año bisiesto cuando nací. Éramos tan amigos, que una vez celebramos nuestro sexto (¿?) cumpleaños juntos en la Pizza Hut que estaba en El Trébol. Creo que en ese cumpleaños me metieron la cara al pastel. Me reí, en cualquier caso.

Dentro de mis preseas de infante estaba una mítica visita al Mister Donut de La Campana y mi capacidad de devorar 10 donas. Los desayunos de ese lugar, con huevos y la salsita roja, también me encantaban. Otra salsa que impactó mis sentidos fue la de los churritos con salsa del CDI. Al CDI iba por clases de tenis (que recibía con "Oporto". Hoy en día me parece impresionante que otro de los instructores le apodaban "Mal Indio", un sobrenombre del cual parecía bastante orgulloso. Aunque en realidad me parece bastante grosero); y de natación, donde sufrí con las clases de Vigil, un personaje intergeneracional que enseñó a nadar a muchas personas que pasaron por sus técnicas de nado, que implicaban tirarte al agua para que veas cómo logras flotar. Cuestionable (y traumático) método, pero efectivo.

Usaba botas de cowboy que me regaló mi tío, cuando iba a su oficina procuraba usarlas pues a la distancia (cuando iba subiendo las gradas a la tercera planta) sonaban igual a las de él, lo cual enviaba señales a los empleados que debían ponerse a trabajar, dejar el desorden y concentrarse. Cuando me miraban, con mi metro veinte de altura y mis botas, solamente se reían y señalaban falsa alarma al confundirme con mi querido tío, quien me regaló una ayudita para terminar mi primera maestría. De cierta forma me volvió a dar unas botas.

Vestía de superhéroe casi que a diario. Otras de las particularidades de mi persona también abarcaban: un amor (que se mantiene a la fecha) por el caramelo, un deleite inmensurable por transformarme en la audiencia para los cuentos (y canciones) que me leyó y cantó mi mamá, una admiración por mi único hermano, un cariño por tomar la mano a una de mis abuelitas, y de hacerle preguntas de sus viajes a la otra, ambas siempre tan cariñosas.

Mi papá me regaló esos chanchitos que daba el Banco Agrícola para ahorrar, lo cual me servía para la añorada visita anual (¿o era cada tres años?) al "Toys R Uz" (una especie de tierra prometida, la meca de los niños/as). Siempre fui más de videojuegos que de salir a la naturaleza. Calculo que si no hubiera dedicado tanto tiempo a los videojuegos podría hablar unos 3 idiomas más, tocar algún instrumento o haber leído los clásicos. Pero en todo caso, da igual eso pues es una realidad que no se dio. Es típico del ser humano, explica Adam Phillips, pensar en esos mundos paralelos que hubiéramos podido optar.

Lo lindo de ser un niño, de ser un joven, de ser adolescente, de ser un joven adulto es que existen más mañanas que ayeres. El mundo de la vida se presenta con muchas más puertas por descubrirse y se abre toda una ventana de posibilidades. A mis 34 años (aunque me siento aún de 27) desde cualquier punto razonable, estoy en la mitad de mi vida. Me he intentado preparar con algunos recursos, como el libro que me despojé ("En la mitad de la vida" de Kieran Setiya) en el Dynasty (el mejor pollo al limón está acá; en el Royal está el mejor agridulce) un día que comía por mi cuenta y me resultó imposible no escuchar a la mesa de a la par donde hablaba de una crisis de la mediana edad. Decidí regalarlo tras una cordial interrupción que hice a los dos primos que conversaban, se sorprendieron, me agradecieron y me fui un poco más feliz. Pues una de las claves de la vida es ayudarse, ayudando a los demás.