Qué buena noticia: la SC CSJ ha decidido que sus sentencias sean más asequibles a la población, evitando el exceso de palabras y términos demasiado técnicos. Me alegra esa noticia, porque siempre he sido partidario de sentencias breves y sencillas, sin que lo anterior implique la falta de motivación de ellas. Debe de reconocerse que tampoco se puede abolir cierto lenguaje técnico, utilizado en el articulado de los códigos, resto de leyes y la misma Constitución.

Existe una frase que lo bueno si es breve, doblemente bueno (Pauca sed bona). Eso es algo que debe aplicarse en las sentencias de todo nivel y también en las resoluciones administrativas. Si eso se cumple, la justicia será más pronta. No escribir 5 páginas si se puede decir en 3 o 4. Todo lo superfluo debe de eliminarse, con ello la sentencia o la resolución estará lista en más breve tiempo. No se desconoce que los abogados señalan como defecto de los tribunales lo extenso de las sentencias, pero ellos mismos en sus escritos, muchas veces los hacen incomprensibles, con sofismas o con exceso no de citas de jurisprudencia, sino transcribiendo parte de las sentencias que el mismo tribunal ha dictado y que bien la conoce.

En mi tiempo que ejercí como magistrado, tuve a mi cargo los procesos de hábeas corpus. A los colaboradores se les instruía que era preferible elaborar 5 proyectos de sentencia sencillos, diciendo todo lo que fuera necesario, que elaborar una sentencia de gran calidad llena de doctrina y de consideraciones que pudiera mostrarse orgullosamente fuera del país; pero que hace más lenta la justicia.

Tomaba mi máquina de escribir (la Royal), no computadora todavía, porque estábamos en 1994 y años subsiguientes, elaborando mis proyectos de sentencia. Con ello les mostraba a los colaboradores cómo hacerlas y que se podía sacar en breve plazo el resultado final. Ellos lo entendieron bien. Claro que los expertos en Derecho Procesal Constitucional les señalaban fallas; pero se resolvían rápido los casos, con respeto a la Constitución. Así que cuando nos retiramos en el año 2000, no quedaba mora en hábeas corpus. No se podía resolver más rápido, por obligaciones establecidas en la Ley de Procedimientos Constitucionales que tenían que cumplirse, como el nombramiento de juez ejecutor –persona ajena al personal judicial– que no siempre actuaba y actúa con celeridad y en la forma deseable.

Surge de repente impelidos por la costumbre el utilizar el iuria novit curiae, lo de ex tunc y ex nunc, ad liminum, jus sanguini, jus soli, locus regis actum, ad quem y ad quo, latu sensu, et supra y otras por el estilo. También neologismos como la función nomotética del juez. A pregunta mía, el maestro Dr. José Enrique Silva –quien fue permanente colaborador de LPG– me respondió que el abuso del latín es petulancia académica. Me dijo "el abuso" no suprimirlo, debiendo utilizarse adecuadamente y luego su traducción al castellano.

Concluyendo: Buena la decisión tomada por la SC CSJ y que esta sirva de ejemplo por otras autoridades y así por citar algunas como el TEG, IAIP, TSC, que resuelvan conforme a derecho, sin tanto rodeo y así se tenga pronta y cumplida justicia. La virtud de ser concisos, diciendo sin embargo todo lo que debe de decirse, definitivamente es una decisión satisfactoria. Hay que adquirir ese hábito. A la sentencia perfecta no se llega por el mucho hablar.