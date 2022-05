Buenas costumbres al volante

Para hacer menos caótico y peligroso el tráfico nuestro de cada día, urge adoptemos buenas costumbres.

La primera es poner la vía al cruzar o cambiarnos de carril (sobre todo en redondeles). Le aseguro que con poner la vía no gastará más combustible; su motor no se apagará ni desgastará; no aumentará de peso ni se va a despeinar. Los demás conductores no son magos para adivinar sus pensamientos; mejor déjeles saber para dónde se dirige poniendo la vía. Evitará accidentes y también evitará que le insulten a su mamá.

Otra buena costumbre es tráfico lento, carril derecho. Carros y motos al manejar en el carril izquierdo cuando andan domingueando, también les recordarán a sus madres y se los pueden pasar llevando. Sigan circulando, tranquilos y seguros, pero a la derecha y deje que le pasen zumbados, los que llevan prisa.

Una mala costumbre que debemos erradicar es invadir el hombro de la calle cuando hay trabazón. Esto solo lo pueden hacer vehículos con sirenas encendidas, peatones y bicicletas. Quizá se ahorra unos minutos, pero se gana el repudio de miles que lo detestan y lo mandan a comer ya sabe qué, por abusivo.

Otra buena costumbre al volante: Cuando su perol se descomponga, apártelo de la vía. No se imagina la cola kilométrica que provoca un carro recalentado. Por el amor de Dios, piense en los demás.

Muy importante: CEDA EL PASO, no haga alto en los redondeles. Eso sí, con cautela pues nadie es dueño de la calle; bueno, quizá solo el presidente y sus secuaces, pues con esa agresividad y cantidad de escoltas, mejor apártese. Caravana de la muerte le dicen, y ni usted ni yo nos queremos morir.

Cierto, los salvadoreños somos mal hablados, pero mejor respiremos hondo antes de soltar lenguas viperinas. Está bien, pite la vieja si quiere, pero tráguese las palabrotas que lo único que logran es demostrar la dirección de su hogar y provocarle úlceras. Mejor respire hondo o cuente hasta diez. Recuerde también que los salvadoreños somos pistoleros; no vaya a ser que se convierta en blanco del receptor de sus "piropos".

En fin, mejor ponga cara de vivo y enfóquese al volante. Si toma no maneje, no tire su basura por la ventana, use el cinturón y no use el celular cuando maneje. Asegúrese de darle mantenimiento preventivo a su nave, sobre todo a sus frenos; cambie las llantas cuando parezcan melones, y tenga paciencia, mucha paciencia.

Humanos al volante son los que practican estas buenas costumbres; los que respetan a los peatones, a los ciclistas y a los chuchos; los que se ponen de acuerdo con el vecino para turnarse el jalón. Los demás, son animales, licencias compradas, cafres, políticos de turno y provocadores de accidentes que merecen les recordemos su árbol genealógico y les pitemos 3 veces.