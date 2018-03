Buenas y malas noticias

Lee también

El primer mes de este año ha continuado la tendencia a la baja, con una reducción de más del 60 % de homicidios en relación con enero de 2016. Y como extensión de esta buena noticia, a pesar de que fueron muy críticos con las autoridades de Seguridad Pública, al final, la mayoría de diputados de ARENA votaron por la prórroga de las Medidas Extraordinarias junto a los demás partidos. Montándose así, en la corriente de opinión favorable de funcionarios de Naciones Unidas, embajadores, monseñor José Luis Escobar, pobladores de municipios con mayor presencia policial; y las mismas estadísticas, que nos dicen que las Medidas Especiales han dado resultados en la reducción de la violencia.Con la aplicación de las medidas extraordinarias se logró también interrumpir la comunicación de los cabecillas pandilleros que daban directrices desde las cárceles; fueron capturados o murieron 70 de los 100 más buscados; y fueron desalojados de las ciudades de mayor persistencia una cantidad importante de pandilleros. Aunque no podemos negar que aún hace falta recuperar y consolidar el territorio, en muchos municipios de persistencia de pandillas. Y hace falta intensificar las medidas de prevención, reinserción y participación ciudadana en la defensa de estos territorios. Para eso precisamente es que va a servir la continuidad de las Medidas Especiales.La mala noticia es que la polarización política tiende a aumentar este año con la cercanía de la fecha electoral: ARENA no ha votado por el presupuesto de 2017, y se ha opuesto a la mayoría de las iniciativas del Gobierno. Mantiene una posición crítica a las obras de infraestructura realizadas por el Ministerio de Obras Publicas, que está modernizando la infraestructura vial; ha hecho duras críticas en contra del SITRAMSS, que es un buen experimento inicial del sistema de transporte moderno que necesitamos a nivel nacional. Y precisamente por razones electorales, es que ARENA se ha retirado de las mesas de negociación, donde se deberían de estar discutiendo los principales temas de nación: las reformas a la Ley de las AFP, una Ley de Responsabilidad Fiscal, una Reforma Fiscal, un plan de ahorro y austeridad del Gobierno y combate a la corrupción en los tres Órganos del Estado. Y a nivel económico y social, un plan de incremento a la producción, el empleo, la educación.Por razones políticas y electorales, el Gobierno trata de minimizar sus deficiencias o falencias, y la derecha trata de resaltar los errores y obstaculizar los planes del gobierno. Y aunque las aguas de la vida política nacional tienden a enturbiarse aun más con la cercanía de la campaña electoral, no perdamos la esperanza de que cuando regrese de Washington la misión del Gobierno, se logre una discusión seria y responsable de los problemas nacionales, entre los principales actores políticos y sociales. Y no el desagradable espectáculo tradicional, de guerra de epítetos, insultos, berrinches, golpes bajos y calumnias a que nos tienen acostumbrados.