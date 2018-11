Buenos maestros de Matemáticas...

Matemáticas es el Talón de Aquiles de los sistemas educativos latinoamericanos; en las diversas pruebas estandarizadas nacionales e internacionales salimos siempre reprobados con un nivel de logro cercano al 40 %. En efecto, nuestros estudiantes conocen o memorizan, pero no pueden comprender o aplicar los razonamientos lógicos a problemas de la vida real, y ahí está el nudo gordiano del problema: Enseñamos mal...

Más allá del "paradigma perdido" descrito por Shulman en 1986 sobre la desvinculación entre el conocimiento, el contenido y cómo enseñarlos (PCK: Pedagogical Content Knowledge), la académica Liping Ma en 1999 presentó un importante estudio sobre eficiencia pedagógica en la enseñanza de las Matemáticas.

El inspirador estudio comparativo de Liping Ma entre los sistemas de enseñanza de Matemáticas entre China y EUA comparó a 72 maestros chinos –con una formación equivalente a 9º grado– vs. 23 profesores norteamericanos que poseían master; los chinos lograron competencia algorítmica y la comprensión conceptual de los cuatro temas, mientras que los 23 maestros de Estados Unidos se enfocaron en los procedimientos y tuvieron dificultades en la división por parte de fracciones y perímetro y áreas de un rectángulo. En general, el conocimiento de los profesores de matemáticas de Estados Unidos estaba fragmentado en comparación con sus homólogos chinos.

Las conclusiones del estudio –según el destacado matemático y profesor regente Carlos Castillo-Chávez– aportan tres grandes lecciones aprendidas: 1) ¿Quién es un buen profesor de Matemáticas?, aquel maestro que puede aportar diversas soluciones a un problema, es decir, lo que salen de la zona de confort. 2) Los maestros chinos eran muy disciplinados, todos los días –¡todos!– se reunían a compartir sus experiencias didácticas y pedagógicas. 3) Se enseña matemáticas mucho mejor cuando se utilizan problemas reales, intereses concretos o se busca resolver problemas cotidianos de los estudiantes.

Una sociedad con Matemáticas mediocre está condenada al fracaso y a seguir repitiendo patrones consumistas y acríticos; la Matemática aplicada tiene un amplio repertorio de soluciones para los diversos problemas que nos aquejan en materia de tráfico, violencia, pobreza, educación, salud y economía. Los modelos matemáticos dinámicos epidemiológicos aportan soluciones diversas para construir una sociedad mejor. Sin STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) no tendremos patentes y estaremos condenados a consumir y a no crecer como nación en el marco de una sociedad del conocimiento y de una economía de la información.

No podemos seguir tolerando que más de un 80 % de nuestros estudiantes de Educación Media por huir de las Matemáticas busquen carreras saturadas y estudien algo que no aporta nada a desarrollarnos como país.

La clave está en garantizar una educación matemática de alto nivel en todos los grados del sistema educativo; no solo en primer ciclo; la curva de desarrollo cognitivo es integral y no admite vacíos. En los últimos años ha habido esfuerzos, pero los resultados de PAES nos indican que seguimos fracasando –consecutivamente por 22 años–; tres décimas de mejora implican simplemente tres décimas de pronóstico, de oportunidades y de futuro. Debemos hacer algo más y mejor...