El primer año de Bukele al mando del país ha sido simplemente bukeliano. Un año para no construir nada (sin hablar de CIFCO) sino este adjetivo cuyo sentido puede ser amplio, pero siempre peyorativo. Es un coctel amargo hecho a base de individuo caprichoso con inclinación por un autoritarismo primario mediante un espectáculo permanente e improvisado que sólo busca seducir a su público a costa de la razón, la verdad y los derechos humanos.

Todos los hitos de este primer año concentran cada uno a su manera aquella caracterización negativa. La crisis sanitaria que estamos viviendo también lo ilustra, desnudando cada vez más la política del presidente, el presidente mismo, sus hábitos, sus concepciones maniqueas y simplistas, sus ignorancias e improvisaciones. Basta ver cómo se ha manejado la situación actual para inyectarle todo su sentido al adjetivo bukeliano. Si la cuarentena ha sido la única respuesta del gobierno, no es para nada una sorpresa. Al contrario, es la medida exclusiva que le permiten las pocas cartas que tiene para gobernar, no cartas legales, sino cartas naturales de capacidad. Todo había empezado bien; al principio, las primeras medidas que tomó Bukele eran sin duda adecuadas para enfrentar la crisis. Hay que saludar esa anticipación y relativizarla; la sorpresa del virus se encontraba de cierto modo aminorada pues Europa ya estaba en plena lucha. A pesar de ello, Bukele reaccionó rápidamente.

Pero era en realidad lo más fácil: era puro anuncio. Era la primera etapa y la más fácil de todas las que supuestamente tendrían que haber venido después, que seguimos esperando. Una primera medida, simple y radical, como le gusta. Solo tenía que ordenar mediante su teléfono el cierre de las fronteras y establecer la cuarentena. Sin embargo, como pasa a menudo con él, se quedó en aquella primera etapa de las primeras medidas sin considerar el resto del camino: luego, tenía que establecer un plan. El confinamiento nunca ha sido la solución en ninguna parte, era una manera de ganar tiempo para organizar el sistema de salud, preparar los hospitales, distribuir todos los insumos necesarios, asegurarse de que la gente no se muera de hambre. Cosas que no hizo. Todo ha sido lo de siempre: ausencia, opacidad e improvisación disfrazada de ciencia y control. La improvisación es sin duda la palabra clave de este periodo, de este primer año y del término bukeliano: el que improvisa con más o menos éxito sin nunca admitirlo. Un carpe diem que se ha transformado en carpe horam.

El problema es que ahora, más que nunca, tiene que pensar un plan para el después, para salvar la economía, y de nuevo, para que la gente no se muera de hambre. Y esto, ya no es anuncio, ahora sí hay que pensar, reflexionar, teorizar, conceptualizar: crear. Tantas operaciones que le son imposible. Debe construir cuando solo sabe dar pincelazos. Que no pueda no es culpa suya. Que no quiera es más problemático. Pero normalmente, para eso están los especialistas que rodean a un presidente. Para formar grupos de trabajo y reflexión para redactar un plan de acción. Tantas cosas que no existen para él, solo y solitario en el poder, o rodeado de imitadores y aficionados. Entonces no hace nada y reza, esperando que algo caiga del cielo. Fue fácil cerrar todo, más difícil es volver a abrir. Más fácil destruir que construir. Bukeliano.