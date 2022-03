Cuando nos subíamos al bus, un ruta 26 de aseados asientos verdes, recuerdo que el motorista nos daba un papelito. Había tiquetes blancos, rosados, verdes y celestes, eran como de papel cebolla, y no recuerdo que decía en ellos, además de los centavos de colón que acababas de pagar. Unas cuantas cuadras más adelante, una persona se subía a la unidad y te pedía el papelito; nunca supe qué pasaba si no lo tenías en aquel momento, para mí siempre fue un orgullo tenerlo listo y entregarlo con una sonrisa que ni la Chichilco a fin de mes.

Para anunciar tu parada con anticipación había unos cordones a los lados, unos pocos centímetros arriba de las ventanas. Si lo halabas con el timing correcto, era un hecho que el motorista se detendría en la parada siguiente. Y las paradas estaban tan claras, su establecimiento era de tan general conocimiento que incluso se las mencionaba al dar una dirección.

Así era el servicio de buses en mi infancia, así lo recuerdo. No había ponchis ponchis a todo volumen, no había cobrador hostigando a alguien, no había unidades que se llamaran Yajaira ni parabrisas con leyendas como "Ódiame pero no me ignores". Y me atrevo a decir que había incluso un ritmo sostenido de tal modo que si te recomendaban venir en el bus de las tres y media, habría muy seguramente una unidad a esa hora, toda la semana, invariablemente.

En aquel San Salvador en el que todo me parecía a la vez cercano y ajeno como es la vida de la mayoría de niños, subirme al bus era una aventura, y ni se diga si el viaje era a Santa Tecla para visitar a mi abuela en unos buses iguales pero más pequeños, como recortados y que tenían una puerta no lateral sino que trasera.

Luego de no sufrir ningún cambio durante década y media, hacia el final de la guerra me sorprendió ver un bus rojo con un rotulito que decía Preferencial, en las inmediaciones del hospital Bloom. Se decía que aquello era un signo del progreso, que sería un servicio casi británico pero luego entendí que la novedad, a cambio de una tarifa más alta, era la promesa de que nunca irías parado en uno de esos. Ajá.

Otra novedad poco después, cuando aún estaba en la universidad, fue la de unos buses que no eran tales en el estricto sentido sino más bien microbuses, en especial el modelo Coaster de la Toyota, vehículos de menor capacidad y en los que era imposible que no te tocase ir parado a menos que lo abordaras muy cerca del punto de salida de la ruta.

Ambos cambios estuvieron acompañados de un deterioro acelerado del trato al pasajero y no pasaron muchos años antes de que subirse al bus también incluyera un alto componente de acoso para las mujeres y de inseguridad, especialmente por la noche.

Así pues, pasar de la satisfacción y el orgullo por un servicio público de calidad a la vergüenza de lo que tenemos ahora no fue en un parpadeo, hubo un proceso en el cual la participación de varios partidos políticos alcahueteando a los empresarios sin presionarles por recuperar algo del espíritu y ética de trabajo que tuvieron décadas atrás fue decisiva. Pronto, el rostro de todo aquel sector ya no fue el de un usuario satisfecho sino el de personajes como Genaro Ramírez, Catalino Miranda y algunos de los diputados identificados con su causa y enemistados con la de los usuarios, la mayoría de ellos en el tristemente célebre Partido de Conciliación Nacional.

Yo creo que el motivo fundamental de la perversión de la cultura de ese sector fue que la acumulación de rutas y unidades así como el negocio del diésel redundó en hacer del enriquecimiento el único móvil de la operación, desplazando el buen servicio a los pasajeros a una condición marginal. Y así llevamos al menos tres décadas.

Si el Estado quiere revertir esta situación debe poner al ciudadano en el centro; eso no se consigue violándole derechos a esos empresarios, por más nefastos que sean algunos, sino siendo creativos, escuchando a la población a través de mecanismos efectivos, habilitando una unidad completa de la Defensoría del Consumidor para atender este servicio y obligando a ese sector a profesionalizarse. Ojalá, porque hace años que los derechos del pasajero no le importan absolutamente a nadie.