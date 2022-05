Busquen al Tenor 2

La semana pasada asistí a un seminario de 2 días sobre el Metaverso y las NFT y tengo mi cabeza llena de todo lo que aprendí y que quiero compartirles, ese sería el tema de esta columna hasta el sábado anterior, cuando nuevamente el Black Coyote me cautivó. No puedo dejar de escribir sobre esa linda experiencia.

En agosto de 2021 escribí la columna "Sin audiencia no hay arte", que hacia referencia a mi primer encuentro con el Teatro Black Coyote cuando asistí a ver la obra "Busquen al Tenor" y narraba lo mucho que disfruté desde que llegué y fui recibida por Migue, el director, un joven de 28 años, que estaba ahí como el buen anfitrión que recibe a sus invitados; en esta ocasión, también ahí está Migue. Vuelvo a pensar en la admiración que me provoca quien haya tenido un pensamiento tan disruptivo y quizás hasta osado, de convertir un espacio de un centro comercial en el que estaba una tienda de ropa, en un teatro.

Me surge la curiosidad de saber más de esa iniciativa y en la página Web de Black Coyote encuentro esta información: Fundada por Migue Siman en 2016, Black Coyote es una productora independiente con sede en El Salvador. Somos un equipo de artistas diversos, apasionados y creativamente trastornados que cuentan historias a través de películas, teatro, televisión y experiencias interactivas. Siempre buscamos impresionar, siempre nos esforzamos por ser los mejores, pero no nos tomamos demasiado en serio, y creemos que no importa el medio o la forma de arte; la historia va al frente y al centro.

Sobre el joven director: Migue Siman es un productor, director y escritor que nació en El Salvador en julio de 1993. Fundó su productora BLACK COYOTE en 2016, a sus 22 años, después de producir varias competencias teatrales en vivo y producciones teatrales en su adolescencia. Dirigió su primer largometraje Matlatl en 2017, el cual se distribuyó localmente en El Salvador. Ha dirigido múltiples producciones teatrales que incluyen Let The Right One In, The War of the Worlds, Witness for the Prosecution, Lend me a Tenor, Frankenstein y Wendy & Peter Pan.

Y sobre la obra: "La historia continúa en París. El magno elenco regresa para contarte la segunda parte de la historia. Más tenores, más risas nuevos personajes... todo en una sola habitación de hotel. Dirigida por Migue Siman. Escrita por Ken Ludwig. Producida por Migue Siman y Chechi Santos. Y sí que es un magno elenco: Miguel Amador, Ily Barillas, Majo Bustamante, Óscar Guardado, Bryan Lestrange, Paolo Salinas, Henry Urbina y Eli Valdez.

Estoy ahí esperando que inicie la obra y pienso que es un privilegio, un lujo tener la oportunidad de disfrutar de esa calidad de lugar, un elenco impresionante y una obra llena de diversión, pero el teatro estaba relativamente vacío, puede ser por la hora, eran las 3:00 de la tarde, pero no puedo evitar preguntarme cómo es posible que los artistas que vienen de afuera logren llenar estadios completos a precios muy superiores y no suceda lo mismo con estas maravillosas experiencias. Las respuestas pueden ser muchas, no es mi intención polemizar, por eso prefiero no mencionarlas. Lo que sí creo es que hace falta que todos los que tenemos algún medio para hacerlo, apoyemos y promovamos el talento local y este es mi propósito al escribir esta columna, como lo fue cuando escribí la anterior.

Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero en este caso eso no se cumple, todo lo contrario, la parte 2 viene recargada, si en la primera me reí, aunque no cualquier cosa me da risa, en esta creo que no paré de hacerlo y ni hablar de las personas que estaban a mi alrededor, todos gozaron sin límites.

Háganse un favor, vayan a ver Busquen al Tenor 2 y ya verán cómo esas dos horas de diversión les llenarán de alegría el alma.