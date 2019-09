¿Bye Bye Bypass?

El trapo chuco del Chaparral va saliendo al sol, ¡y sí que apesta!

Apesta por ser un monumento a la corrupción, que en vez de los $200 melones aprobados, nos costará 800. Apesta por ser un proyecto mal planificado y mal ejecutado. Apesta porque, en vez de 4 años, tardarán 11 años en terminarlo.

Y eso si lo terminan, pues ya Bukele nos comunicó que le pican las manos por zamparle dinamita. No, presidente, usted ya no es del Frente.

Además, solo le falta el 30 % y, aunque negociar con 22 contratistas sea un huevo y la mitad del otro, hay que hacerle huevo. Eso sí, no le vayan a picar las manos como al Nica.

Yo también apoyo fuentes alternas de energía, pero toma tiempo, ¿y para mientras? "¡Chaparral!, ¡Chaparral!", porrea la lorita Pepita.

Los salvadoreños sí que somos salados con la obra pública, quizás la dependencia más yuca de nuestro estado subdesarrollado. Por ello, no me da buena espina "el ministro niño", como le dicen al golondrino del MOP. Muy cipote para un cargo que, además de manos limpias, demanda experiencia y agallas.

Bueno, tampoco daban buena espina ministros anteriores. Para muestra Nieto, y la maraña alrededor de la Diego de Al Fin, "les guste o no les guste", Monseñor Romero. Otro monumento a la corrupción que costó $100 melones del pueblo, 4 veces más de lo presupuestado. Otro proyecto más, como el Mercado Cuscatlán, que también apesta, por ser mal planificado y mal ejecutado, sin las manos limpias requeridas.

Por eso me preocupa el desenlace del bypass del puerto, en manos de un ministro sin experiencia. Mega obra de tan solo 6 km, pero de $60 melones, campo traviesa, y hasta con puente elevado.

Trapo que también va saliendo al sol con la noticia de que uno de los 3 contratistas apagó máquinas en mayo pasado. Se suponía que a fin de año íbamos a cruzar el puerto en 2 cuetazos; pero, por lo anunciado, ese placer tendrá que esperar. Ya me imaginaba tomándome una selfi, frente al puente, durante un atardecer decembrino, con un mar tan azul tan dormido a mis pies.

Está en sus manos, ministro niño, que muchos cambiemos nuestra percepción de usted. Si en las vacaciones de agosto de 2020 podemos tomar la selfi arriba descrita, votamos celeste aunque nos cueste. ¡Bypass!, ¡Bypass!, porrea la lorita.

¡Bypass! porrea la creciente oferta hotelera, entre el puerto y El Zonte (17 km), hoy por hoy, de 887 habitaciones de todas las estrellas, sin contar el Motel El Zorro a la altura de San Blas. ¡Bypass! porrean los 159 restaurantes, sin contar las 4 c: chalets, chupaderos, champas y changarros. Números, según nota publicada en LPG (19/9/19), sobre La Libertad como "zona turística de interés nacional".

¡Bypass! suplicamos todos, para que así sea. Surf City no puede ser de interés nacional sin conectividad vial para que los surfers tengan mejor acceso a nuestras olas, y a los museos, tiendas, restaurantes, parques y plazas de nuestra capital.

No quiero imaginar La Libertad sin la libertad del bypass. Más ahora que la oferta turística y gastronómica, ni que fuera cuyo. Sería peor que la pesadilla actual de Luceiro sin túnel, y la entrada a Santa Elena.

Antier, mi libertad –y mi próstata– fueron víctimas del cuello de botella porteño (tuve que parar a regar). La cola tortuga llegaba hasta El Tunco (10 km). Así, ¿de qué sirven los 4 carriles Puerto-Tecla? ¡Hagan algo, policías y gestores! Menos mal no tenía que tomar un avión, que lo pierdo, como le ha pasado a varios turistas. Menos mal no me tenía que hospitalizar, que me muero.

¿Bye, Bye Bypass? ¡Neles pasteles!

Bye a la ineficiencia; bye a la mala planificación; bye a ejecuciones con las patas; bye a la maraña de intereses que tanto trapo han manchado en nuestra América (eso es con vos, Odebrecht); bye a la impunidad de los que han mamado de la teta pública.

"Eso es con vos, Güicho", se escucha desde el patio.