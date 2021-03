COVID-19 y populismo, pandemia y epidemia

La emergencia nacional ante la pandemia del COVID-19 cumple un año esta semana. En ese periodo, según las cifras oficiales, el sistema de salud diagnosticó como positivas de la enfermedad a 61,814 personas, 1,935 de las cuales murieron. Mientras tanto, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador maneja datos que permiten dar como fallecidas por esta enfermedad a más de 2,700 personas.

Esa cifra palidece ante investigaciones periodísticas que establecían, en noviembre del año pasado, que 4,800 ciudadanos murieron por afecciones similares a la del COVID-19 en 2020.

Esta disparidad de datos en el rastreo de los estragos de la pandemia no es exclusiva de El Salvador; debates sobre el subregistro de infectados y muertos por la enfermedad hay en decenas de países. En el caso salvadoreño, se debe a la opacidad gubernamental en el manejo de la información, un pretencioso velo privado sobre la salud pública que pinta de pies a cabeza la confusión de la administración Bukele.

Aunque inicialmente la nación celebró de modo unánime la respuesta del gabinete ante la pandemia, el cierre de fronteras, la habilitación de puntos de comunicación y la apertura de mesas en las que el empresariado podría ofrecer su ayuda en la captación de fondos, rápidamente el presidente de la República y sus asesores venezolanos entendieron que la crisis ofrecía una oportunidad imperdible para la propaganda invasiva, el protagonismo, la descalificación a los opositores y otras tácticas propias del libro de los dictadores bananeros.

Y entonces, los salvadoreños debieron procesar simultáneamente dos narrativas: la de la pandemia y su rastro letal por un lado, y la del choque político de Bukele con la Asamblea Legislativa, con los partidos opositores, con la contraloría del Estado y con el periodismo que le exigía información y cuentas. Condenada a un encierro que perdió sentido meses después, cuando sin mediar criterio profiláctico el mismo gobierno permitió aficionados en los escenarios deportivos, congregaciones en la campaña política y que el transporte público se burlara del distanciamiento, a la población no le quedó de otra que escuchar la perorata incendiaria del presidente noche tras noche.

De la inicial solidaridad que el mandatario le expresó a las familias de los primeros infectados y fallecidos, pasó velozmente a la censura contra los que no respetaban el estado de emergencia, contra quienes se quejaban del manejo de los centros de contención, contra quienes pedían facilidades para volver al país, contra quienes cuestionaron la transformación de las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones en un hospital. Sí: Bukele se atrincheró contra los que hicieron preguntas, no contra la enfermedad.

Su megalomanía no se agotó pese a la sobreexposición de su imagen durante el encierro. Desde el último trimestre de 2020, financió con fondos públicos una campaña digital para convencer a los salvadoreños que su gestión de la pandemia fue la mejor de Latinoamérica y una de las mejores del mundo. En ese afán, se expuso a la burla regional por sus pretensiones e ínfulas.

El COVID-19 le ha costado a El Salvador vidas, un retroceso democrático, millones de dólares dilapidados, mal invertidos o algo peor, crisis alimentaria y crisis educativa. El gobierno parece no sólo no reconocerlo sino no saberlo. Su incompetencia le seguirá costando recursos y tiempo a un país que tiene apenas de los primeros y nada de lo segundo. Es que aunque la pandemia no ha concluido, la crisis pospandémica ya comenzó, como los bolsillos de los salvadoreños lo resentirán pronto.