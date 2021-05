cacería de brujas

El pasado 1.º de mayo, el gobierno de El Salvador dio un paso más rumbo a la tan ansiada dictadura que pretende establecer en nuestro país el presidente Nayib Bukele.

Me llamó la atención ver a un montón de gente sorprendida ante lo que sucedió en la Asamblea, pero en lo personal, lo sucedido no me sorprendió en lo más mínimo.

Era predecible.

¿Por qué era predecible? Porque si existiera un manual para volverse dictador en Latinoamérica, Bukele se lo ha memorizado. Y hoy, se está volviendo co-autor de este manual junto a Chávez, Maduro, los Castro (los de Cuba y los de El Salvador), Evo, Ortega y otros que se embriagaron de poder y quieren perpetuarse en él para hacerse millonarios mientras manejan el país como una finca... y en nuestro caso, como un kínder.

Más que lamentarnos por lo que sucedió el 1.º de mayo, debemos empezar a prepararnos para el siguiente paso del manual.

Si bien, muchas de las prácticas del Manual del Dictador son esfuerzos constantes, lo que ahora se viene en El Salvador con más intensidad es la persecución de las voces disidentes.

Esta persecución se hará con varios objetivos en mente: debilitar aún más a la oposición, silenciar a la sociedad civil por miedo a las consecuencias, levantar cortinas de humo ante la mala imagen del gobierno en el extranjero, hacer ver su gestión como diferente y más honesta que las anteriores y por supuesto, seguir alimentando la llama del odio y la sed de venganza dirigida a un "enemigo del pueblo", para así tener distraído y entretenido al salvadoreño, mientras lo siguen engañando.

Cuando maneja el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, el dictador puede perseguir a quien quiera. Y más si a eso le agregamos un control casi total del cuarto poder, la prensa, contando con un aparato comunicacional multimillonario manejado desde el gobierno, y además, una PNC sumisa y politizada y unos militares que sirven a un individuo, porque se les olvidó que debían servir a su patria y a su Constitución.

Se viene la cacería de brujas.

Una cacería en la que cualquiera de nosotros podremos ser condenados a la hoguera. A algunos nos echarán encima ministerios enteros para intimidarlos, a otros nos tratarán de meter presos, y no faltarán los troles que van a atacar en redes sociales a todos los que valientemente nos rehusemos a quedarnos de rodillas, y sigamos alzando nuestra voz.

Preparémonos. Sepamos lo que viene. Apretemos los dientes para luchar con valentía por nuestra patria, y sepamos que en esta cacería no están detrás de las brujas, sino que es una bruja la que está detrás de todos nosotros... y el próximo podés ser vos.