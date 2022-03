Así se negocia en El Salvador. Con cadáveres. O mejor dicho, para no agregarle injusticia a la injusticia, así negocia el gobierno de El Salvador. Con cadáveres. ¿Y con quién? Con las maras.

Es simple, Bukele hace exactamente todo lo contrario de lo que dice. Ha dicho y repetido que él, a diferencia de la oposición, no negocia "con la sangre del pueblo". ¿Si ARENA y el FMLN regatearon con las pandillas? Claro está. ¿Y Bukele ? También. El Faro ya había mostrado en una larga y rigurosa investigación las pruebas de los diferentes encuentros e intercambios. Ahora tenemos otras pruebas, más sangrientas y dolorosas, más concretas también para los más necios e incrédulos: 62 cadáveres en 24 horas, más de 80 en tres días. El pasado sábado fue el día más mortal del siglo en El Salvador.

Si bien no es la primera vez que ocurre un alza súbita de la cifra de homicidios bajo el mandato de Bukele, sí es la primera vez que es tan importante. No es la primera vez porque así ocurre cuando se negocia con las maras: en ningún momento el ejecutivo tiene la relación de fuerza a su favor. Pues cuando los pandilleros no están contentos por algún elemento del compromiso, matan. Y si no se entiende, matan más. Y más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les cumpla la petición. Así hasta el infinito. El famoso "Plan Control Territorial" sí existe, pero es el de las maras.

De esta forma entramos en una secuencia que ya conocemos: Bukele anuncia la aplicación del régimen de excepción, despliega presencia policial (¿de qué se trataba el "Plan Control Territorial"?), arresta cantidad de gente, muestra videos en el que humillan a prisioneros en las cárceles tras tuits jactanciosos. Pues todo eso ya lo hemos visto; entramos en un proceso cuyos códigos –y cuyo proceso mismo– desconocemos. Es el doble problema de la negociación secreta: no hay que negociar, sino dialogar. Y hacerlo de manera pública y enmarcada en un marco identificado para justamente nunca encontrarnos frente a este tipo de tragedia descontrolada. Ahí la relación de fuerzas sería otra, más equilibrada.

Además de esperar que todo esto se detenga, solo podemos intentar adivinar las razones de los mensajes salvajes que se mandan. En la oscuridad se pueden suponer muchas cosas, pero es sin contar con la sutileza de los diputados oficialistas. El ex del FMLN William Soriano explica que le han tocado "el bolsillo a las pandillas". ¿Entonces no les han pagado lo debido y prometido? Ya ni retóricamente pueden salvar su "Plan Control Territorial".

La ironía, o más bien cinismo, es que hace unos días estaban únicamente preocupados por el puñado de bitcoiners multimillonarios extranjeros presentes en el país, con cantidad de seguridad, que misteriosamente se han vuelto más silenciosos y menos voluntarios a la hora de alabar ese infierno que parece paraíso desde un jet privado. Pues a ellos como a Bukele, no les importa un carajo esos cadáveres. ¿Qué sabían de bitcóin ellos?

80 cadáveres, con nombres y familia. Matados al azar. Como Mario Zepeda, de 35 años, vendedor de pan, que iba a trabajar. Maritza Elizabeth Ramos Carías, 40 años, madre de dos hijas, que iba al mercado. René Humberto Díaz, 50 años, albañil, que estaba construyendo una tumba en el cementerio municipal de Santa Elena. Como ellos, y tantos otros.