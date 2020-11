Cajón o Cremación

Cuando a uno le falta menos por vivir de lo que ha vivido, es tiempo de pensar cómo mejor disponer del chasis. Digo chasis, pues el rumbo del alma no está en nosotros decidir. O para arriba si hemos sido buenos, o para abajo si colas de Judas.

La palabra dice Polvo eres y al polvo volverás. La decisión que debemos tomar es cómo volver al polvo: por la vía expresa (cremación), o por el camino lento (cajón).

Yo tomé la decisión de cremación, en vez de cajón, cuando aún me faltaba más por vivir de lo que había vivido. Esto, pues no puedo permitir que mis sobrevivientes sufran, como he sufrido en pellejo propio, las largas y dolorosas velas y entierros de los parientes que se me han adelantado.

En estos días de coronavirus, coronas, fiambre, hojuelas y visitas al cementerio, reafirmo la vía expresa como destino de mi chasis, siendo esta columna testigo de mi voluntad.

En preparación, estuve averiguando los distintos servicios de cremación en el mercado, y he optado por el más básico: traslado del chasis al horno; autopsia para extraer órganos que le puedan servir al prójimo; uno 90 minutos a 1,000 grados centígrados en las llamas (se estima una hora por cada 100 libras), y entrega a mi familia de vasija con unas 5 libras de mi ser convertido en cenizas. “¿Va a querer columbario?” me preguntaron en el cementerio. No, gracias.

Después de una celebración de mi vida con traje casual, musicón, globos, champagne y cuetes (en vez de traje formal, flores, tamales, mal café y chambres), le guste o no le guste a la iglesia católica, mis sobrevivientes esparcirán mis cenizas en lugares que han marcado mi existencia terrenal: la piscina donde aprendí a nadar y sigo nadando; la pista alrededor de la cancha de mi escuela; dentro del túnel 2; frente al Centro Obrero de Coatepeque (sede de tanta triatlón); y en nuestro pacífico océano, frente al lugar donde nos casamos, bautizamos y crecieron nuestros hijos.

La iglesia católica, aunque prefiere el cajón, autoriza la cremación ya que las llamas no tocan el alma. Bien. Lo que no está bien es que, desde 2016, prohíbe conservar las cenizas en casa, o esparcirlas en aire, tierra y agua.

Opina que sin un columbario sagrado, donde las cenizas descansen en paz, hay riesgo de privar de oración a los difuntos, y hasta olvidarlos.

Doctrina extraña de un Pontífice quien ha demostrado estar en sintonía con los tiempos, como lo demuestra su reciente aval a la unión entre homosexuales: “Si una persona es gay, y busca al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo?”, cuestiona con razón el papa argentino.

¿Cómo me van a olvidar si estaré presente en cada entreno, en cada competencia, en cada amanecer, atardecer, luna llena y estrella fugaz?

El riesgo del olvido es mayor en un camposanto pues, a lo mucho, visitamos la tumba de nuestros difuntos el 2 de noviembre.

Confío que, antes de quedar tilinte, el Obispo de Roma recapacite sobre la mencionada prohibición cuestionando: “Si una persona opta por fusionar su cuerpo convertido en cenizas con la Madre Naturaleza, ¿quién soy yo para impedir su voluntad?”

“A mí que me cremen antes de que me coman los gusanos”, suplica la lorita Pepita.