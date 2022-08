Audio

Caliche

Todo caliche parlante comprendió el "nos berros al rábano" con el que se despidió la lorita Pepita, en nota pasada (19/7). En esa ocasión hablábamos del Spanglish, la mezcolanza lingüística entre el español e inglés. Ahora pongámosle coco a nuestro autóctono léxico y algunas de sus palabras que tenés que ser guanaco para entender.

A los extranjeros que nos visitan, les recomiendo buscar en librerías, o tiendas de artesanías, las diferentes ediciones de Guanaco to English, una excelente recopilación y traducción de caliche. Solo así entenderán qué queremos decir con:

• Tetelque la boca de jocote que me zampé con el tapirulazo.

• Por tanto chanchuyo está cada vez más larga la lista Engel.

• ¡Hoy toca chicharrón!

• ElTon Ton dice que le vale chorizo que le hayan quitado la visa.

• Bien cacarico, ¡ta pal tigre!

• Todo cipote come zompopos al empezar a emplumar.

• ¡Purate!, utualito va llegando el Uber.

• Vuagarrar avión con las polarizadas.

• Nambe chele, huechos, te vas a quedar sin chirilicas a puro níspero te vapestar el hocico, tu mujer te va a dar un coshco, o te pueden verguear o meter un chajazo.

• Pura casaca y atol con el dedo nos tiran. ¡Pajerazos!

• ¡Dentrá la ropa que ya viene Elber!

Las frutas y comida deben haber abundado en Cuscatlán, pues forman parte del caliche: ¡Qué yuca! ¿Qué hongos? Qué frijol tengo. ¡Maanngosss! Ta jocote la situación. No seas pipián. Ojalá no se cocine el tamal de la reelección, o nos metemos en un gran huevo, y lo peor que a la gente le vale pepino, no le pone coco. ¡Mirá semejante chindondo culpa de un gran zapotazo!

Qué dicen, los salvadoreños hablamos ¿50 % caliche, 50 % español? Depende: el caliche prevalece en la jerga popular, en la calle, entre cheros (sobre todo el más colorado no apto para esta columna). Cierto, hay personalidades que quizá 90 % de su léxico es caliche (la ña Lilian, la Tenchys, la Choly), pero entre los mortales como yo, si quizá mita y mita, aunque también meto Spanglish como usted.

Existe un caliche de saco y corbata, pluma y micrófono, utilizado por reporteros y mentirólogos. Quizá no necesariamente caliche, pero sí frases de uso repetitivo en El Salvador que han calado en su léxico y nuestros ojos y oídos: Una pesada carga vehicular. En un hotel capitalino. Chubascos aislados en la franja costero-marina y en la franja norte del país. Pánico generalizado se vive en Santa Ana por un enjambre sísmico sin precedentes. La bancada cyan montó un show de influencers internacionales en la Asamblea.

Cada país tiene su idioma no oficial; los puertorros sustituyen la R por la L: Calos, vamos a colel al palque. El caliche debe ser el idioma más extenso. Inclusive, increíble pero cierto, a pesar de ser un país tan chiquito, tiene modismos regionales que al escuchar un salvadoreño hablar en los Yunai, inmediatamente nos cae la peseta si es de Jan Miguel o de Janta Ana.

Ahora sí: nos berros al rábano; dicho de otra manera, nos bistec al ratón; o si prefiere, nos vidrios al Ray Coniff.