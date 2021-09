La gran mayoría de la gente en El Salvador rechaza la moneda digital bitcóin, en buena medida, porque su uso traspasa los límites de su entendimiento. Cifras de varias casas encuestadoras y la misma calle lo demuestran. Pero que el primer día de septiembre la Policía Nacional Civil haya arrestado de manera ilegal y arbitraria a un ciudadano que últimamente, junto a otras personas, ha estado de alguna manera educando a una pequeña parte de la población salvadoreña sobre el bitcóin, solo demuestra dos cosas: uno, el Ejecutivo se está preparando para callar personas inteligentes vía represión; y dos, el Ejecutivo tiene miedo.

Reprimir la inteligencia de las personas quitándoles su libertad física es una de muchas formas con las que cuentan las dictaduras para tener vía libre y hacer lo que quieran: desde el más simple capricho hasta perpetuarse en el poder, pasando por la más rastrera venganza. Pueden cooptar todos los órganos e instituciones del Estado, pero hay algo que nunca podrán controlar: las mentes de las personas inteligentes. Basta leer un poco de historia y, por supuesto, comprenderla, para entender que por más leyes y jueces plegados que las dictaduras tengan bajo su manga, la inteligencia de las personas es algo contra lo que ningún régimen puede luchar. Las personas que rigen un Estado autoritario pueden encarcelar, amenazar, intimidar, acusar, agredir y otras horribles cosas más, pero nunca podrán contra la inteligencia de sus supuestos opositores.

Por eso las dictaduras temen a todo aquello que huela a libertad y conocimiento, por eso desprecian el talento, la inteligencia y la razón, por eso repartir conocimiento por doquier se vuelve algo totalmente intolerable. La reacción de apresar a un, un tan solo, ciudadano salvadoreño, que sabe mucho de lo que muchos no sabemos –bitcóin– y ha compartido dichos conocimientos, fue, aparte de ilegal, una reacción que denota miedo. Imagínese usted cómo sería la reacción de cualquier dictadura ante muchas personas inteligentes organizadas: no sabrían qué hacer, caerían en desesperación, su aparataje no les funcionaría. La historia, otra vez, está plagada de ejemplos de esto. Y aunque en El Salvador por el momento el movimiento social está débil, el Ejecutivo siente veinte mil veces: miedo.

El ciudadano ilegalmente arrestado a principios de este mes –y horas después liberado– es simplemente un ser humano inteligente, como otros. Eso es todo. No es opositor de nadie ni de nada, como muchos. ¿Cuál es el problema en que comparta su conocimiento, en este caso, sobre el bitcóin? ¿Por qué al Ejecutivo le molesta y no quiere que sepamos bien cómo funciona el bitcóin?

Lastimosamente, esto no es nada nuevo, El Salvador ya vivió esto. Ni medio siglo ha pasado desde nuestra sangrienta y triste guerra civil y ya estamos repitiendo la misma aciaga historia. ¡Por favor, no repitamos la historia! ¡Por favor, seamos inteligentes! ¡Por favor, no callemos!