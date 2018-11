Calleja apuesta correctamente en seguridad

Calleja sale bien evaluado de su presentación sobre seguridad. Su oferta macro, privilegiar la prevención sobre la represión. Se pondrá al frente del programa. A mis preguntas, no desechará lo bueno existente. El PESS será su principal insumo y en mis palabras manejará eficientemente los vagones que corren, corregirá, modificará, pero no detendrá.

Me impresionó lo bien atinado de su rumbo, a pesar de que su equipo técnico, el que elabora su plan de gobierno, aún no se ha reunido con la Secretaría Técnica del Consejo, que ha presentado a todos los candidatos el Plan El Salvador Seguro, su concepción, sustancia, funcionamiento, lo que el Estado ha ejecutado bien, lo que mal, lo que aún está sin tocar.

Calleja está en la línea correcta, lo que se considera la corriente principal de pensamiento en los países y ciudades que han tenido éxito combatiendo la violencia. Su oferta principal macro fue que privilegiará la prevención sobre la represión como estrategia de combate a la violencia.

Prevención en forma de programas que atiendan a la población joven en riesgo, creando empleos que sean accesibles a ellos, proporcionando educación adecuada, profundizando la cobertura de los programas.

Debo decir que el Plan El Salvador Seguro (PESS) contempla el presupuesto para prevención en aproximadamente 75 % del total y 25 % para represión, pero la realidad ha sido muy diferente, el gasto e inversión en represión ha sido mayor que el de prevención. Adicionalmente a la prioridad en asignar fondos hay una realidad incontrovertible, los fondos son escasos y no cubren lo presupuestado en el PESS, obtener fondos será tarea adicional de la mayor importancia, sin combustible no corre el vehículo.

En conversación privada, a mis preguntas respondió que tomará como insumo principal el Plan El Salvador Seguro, manteniendo lo que se hace bien, modificando lo que sea modificable, aprendiendo de lo que se hace mal para no repetir, muy probablemente añadiendo enfoques y/o experiencias exitosas y modificando lo que amerite.

Esas palabras son reconfortantes, rompen la mala tradición de gobiernos que al llegar desechan todo lo que tiene el anterior y comienzan de cero, aún cuando el cambio de gobierno ha sido del mismo partido, sucedió en los gobiernos de ARENA y en los del FMLN.

Es prudente y de un estadista visionario subirse en un vehículo que marcha y está bien estructurado, que tiene cuatro años de experiencia y mucho aprendido y que además no es un plan de gobierno del FMLN, sino el consenso más amplio y plural posible de la sociedad representada en el CNSCC.

El consenso social y la aprobación ya la tiene, el plan es bueno y lo ideal es que se convirtiera en un plan de nación, gobierno tras gobierno siguiendo a largo plazo. Esta es la primera prueba de fuego, el primer cambio de gobierno.

La ejecución del PESS estará a cargo del Estado con sus instituciones diseñadas para seguridad y justicia. Adicionalmente hay una coordinación muy amplia y rica con instituciones estatales o privadas cuyo objetivo principal es otro, pero algunas de las cosas o programas que desarrollan complementan las labores de prevención, rehabilitación y reinserción. Ejemplos de primera línea son las municipalidades, escuelas, iglesias cristianas, programas de saneamiento, capacitación y otros financiados por la comunidad internacional donante, USAID aparece por todos lados, la Unión Europea, la Cooperación Alemana, España, Inglaterra, Colombia y varios más que se me quedan en el teclado.

Esa ejecución estará en manos del futuro gobierno, la tarea es colosal y no es nada fácil, pero partiendo de un planteamiento correcto y si sabe manejar los vagones de este tren que marcha, haciendo más eficiente su funcionamiento y no deteniéndolos mientras comprende, me da esperanza que de llegar a la presidencia, Calleja hará un gran papel en el lacerante tema de la seguridad ciudadana.