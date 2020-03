¡Calma, disciplina y coraje!

Recientes artículos de las más prestigiosas revistas científicas del mundo como the Lancet, JAMA, entre otras, confirman lo siguiente:

1) ¿El virus es sensible al calor? Cierto. Temperaturas de 30 grados o más lo dañan o destruyen. Ahora bien, si existe calor, pero nosotros nos exponemos al contagio en una reunión o tenemos precarias medidas higiénicas, es seguro que el calor no servirá de nada. 2) ¿El virus infecta a jóvenes y niños? Es cierto; aunque la mayoría tendrán síntomas leves. Se dice que el riesgo de muerte entre los menores de 50 años –especialmente los jóvenes de hasta 30 años– se considera bastante bajo. Pero el hecho de que la probabilidad de muerte sea más baja no quiere decir que estén libres de caer en un estado grave cuando se produce una contaminación importante. Por otra parte, los jóvenes implican un riesgo elevado de contagio para los adultos mayores, quienes sí tienen una probabilidad elevada de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Lo mejor es evitar el contacto directo con nuestros seres queridos mayores. 3) ¿La mascarilla ayuda? Sí. En lugares donde existen personas sin mascarillas, reuniones o en el bus es necesario llevarla. Cualquier barrera detiene al virus. 4) ¿Los lentes de protección son necesarios? No. El protocolo chino de bioseguridad lo recomienda solo en el personal que atiende los hospitales de atención a pacientes con coronavirus. 5) ¿La piel es inmune al virus? Es cierto, esta solo es un medio de transmisión, pero la piel sí puede llevar en las manos el contagio hacia los ojos, nariz o boca. 6) ¿El virus puede vivir mucho tiempo en superficies como la de las mesas, pasamanos? Sí, hasta varios días; por ello, debemos limpiar estas superficies con frecuencia o abrir puerta con los codos o los pies. Pero, si te contaminas, no pasa nada, simplemente después de tocar estas superficies debemos lavarnos las manos. 7) ¿Es mejor el jabón o el alcohol gel? Definitivamente, el lavado con jabón por 20 segundos es más efectivo; pero en su defecto el alcohol gel es excelente.

Ahora bien, después de aclarar estas dudas, yo pregunto: ¿Quiénes deben ser los responsables del control de esta pandemia? ¿Son los expertos y experimentados? En esta pandemia los expertos son pocos y las experiencias limitadas. ¿El comité de apoyo al presidente? Es cierto que tiene un papel crucial y que debe leer diariamente, asesorarse cada día y sobre todo estar muy comunicado con la población. Pero, tampoco son ellos. Es obvio igualmente que los policías, epidemiólogos, salubristas, medios de comunicación, asesores internacionales son muy valiosos en esta batalla; pero no: el elemento más valioso en el control de esta pandemia somos nosotros.

Es seguro que estaremos bien si guardamos medidas razonables de distanciamiento social; y más allá de esto, veremos que la solución real para esta pandemia no es el aislamiento, sino la cooperación, ¡debemos cooperar con las decisiones que se tomen!

Siempre lo he dicho: Si somos un pueblo educado venceremos cualquier adversidad. Finalmente recordemos: la tranquilidad es la mitad del remedio; y la paciencia es el principio de la cura.