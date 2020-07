Calma, innovación y control en la era de covid-19

De los grandes retos que tenemos frente al covid-19 es no perder la batalla moral. Es desmoralizante ver tantas personas en sufrimiento: tanto por vidas que se van, de golpe o a cuentagotas; como por la ansiedad que se acumula, ante la incertidumbre que se dibuja cada en razón a factores económicos. Millones sufren, miles han muerto por la pandemia o parafraseando a Larry Kramer, por la plaga que nos azota y encierra en nuestras casas. Cabe resaltar que el mero hecho de tener casa es un factor de privilegio, ya que muchos no tienen donde dormir. Incluso hay muchas otras personas que, teniendo casa, no es un hogar, por los episodios de violencia que se enfrentan.

Espero que todas las familias, sin importar sus circunstancias, encuentren paz en sus corazones. Sin lugar a dudas, es un virus cruel que ni siquiera nos permite decir adiós de cerca a nuestros amados seres. En muchos casos, las videollamadas no son suficientes, y dibujan la ironía de híper conexión que la tecnología nos ofrece; pero que ni de esa forma puede suplir esa necesidad de conectarnos en persona. Lamento mucho todos los que están sufriendo. Lloren si es necesario, pues el cuerpo grita lo que nos callamos. Griten si es necesario, pues ventilarán emociones que se han ido acumulando. ¿Cuándo fue la última vez que gritó sin miedo al qué dirán? Puede hacerlo con una almohada o en un lugar vacío, pero hágalo, su cuerpo le va a agradecer.

Otra forma, menos ruidosa pero igualmente efectiva de tomar control sobre la crisis alrededor de su vida, es con algo que todos los seres vivos hacemos: respirar. Puede poner en YouTube: "BREATHING EXERCISE: Cardiac coherence" y se va a encontrar con una serie de ejercicios que en 10 minutos le cambiará esa sensación de crisis que todos hemos pasado por bailar entre encierros y miedo a ser contagiado. Para otras personas, pueden encontrar esa paz en rezar, meditar, hacer yoga o cualquier otro método. Todos son válidos, pues la validez del acto depende de la experiencia subjetiva de cada individualidad. Lo importante, en todo caso, es tomar medidas para invitar a la calma hacerse presente en su vida y tomar control sobre su situación (a mí me sirve pensar todo con una medida de "1 día a la vez").

Una vez se retoma control, y se tiene calma para comprender la situación, da lugar para innovadoras respuestas ante la pandemia. Un ejemplo lo encontramos con el colectivo de artistas de Circus Contemporaneum. Esta empresa ofrece actos circenses a domicilio (respetando las medidas de seguridad) y por Zoom para alegrar el día a alguien. Esto lo logran por medio del poder de la sorpresa, mezclada con talento y la teatralidad que conlleva estar maquillado, usando el atuendo de uno de los 39 personajes que tienen disponibles (www.circusc.com). Además de servir como plataforma de artistas, la empresa conecta con la comunidad emergente de emprendimientos (tienen disponibles productos tan variados que van desde sorbetes de carretón hasta pulseritas con mensajes especiales). Ese factor de innovación también lo he visto bajo la dirección del maestro Roberto Salomón quien ha venido inyectando cultura (por más de 30 años) por medio de lectura todos los días desde el inicio del encierro, y hasta obras por medio de FB Live; que nos hacen recordar lo importante y esencial que es la cultura en nuestras vidas, pues nos permite encontrarle sentido a la vida.

Señora ministra Suecy Callejas: recuerde que en los y las artistas está la clave para levantar la moral del país. No los dejen a un lado, vean cómo apoyarlos y empujar esa agenda de cultura como usted dio a entender que haría en una entrevista a El Faro (17 de febrero, 2019). Sé que hay muchos que están disponibles para ayudarle a sacar a flote su gestión. Lo mismo en materia de diversidad sexual, que es una competencia que recae en usted.