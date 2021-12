Cambia el calendario

No se puede escribir sin protestar por los presos políticos, encarcelados sin proceso ni acusaciones válidas para estar en Mariona. Caso especial el del exalcalde Muyshondt en quien parece se han ensañado, desobedeciendo la orden del juez para arresto domiciliario, negándole hasta ahora acceso a cuidados médicos a pesar de su condición de salud delicada, se habla de torturas, no me consta. Igual, los exfuncionarios del FMLN, incomunicados de visitas.

En unas horas, 2021 llega a su fin, le da la vuelta a la página en el calendario, es cuando nos preguntamos ¿será mejor el año que viene? Las señales no son muy esperanzadoras, pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde.

En salud, la peste del covid arreció con una nueva cepa, grandes ciudades de EUA y Europa han impuesto medidas drásticas, restricciones de entrada al país como Australia, no permitir acceso a lugares concurridos si no muestran la cartilla de vacunación igual para estudiantes de colegios y universidades. El ritmo de contagios sube escandalosamente, la nueva variante llamada Ómicron es muy agresiva. Otro factor es la conducta de los ciudadanos, aparentemente aburridos de las limitaciones, muchos sufriendo depresión, han bajado la guardia y no se cuidan ni cuidan a otros, vemos en la TV imágenes de playas en México atestadas de gente sin mascarillas y cero distanciamiento social, así se violen en España y en otras playas europeas en el verano.

La parte amable, esperanzadora, es que este virus no es tan letal, en algunos casos los síntomas son de una gripe leve, no hay necesidad de hospitalización. De seguir así, algunas eminencias han comenzado a manejar la teoría de que esto es el equivalente a una poderosa vacuna que permite aspirar a la inmunidad de rebaño.

En el campo de la economía se ve con esperanza que las exportaciones han crecido sensiblemente. Un factor que posiblemente ayude y seguirá ayudando es el congestionamiento brutal del transporte marítimo y el gran cuello de botella en los despachos de China. Eso nos beneficia por la cercanía con Estados Unidos, los compradores previeren comprar a precios nominales más altos que los chinos, pero llegan en 15 días en lugar de meses. El sector textil ya aprovechaba la velocidad del "replenishment" o reposición de inventarios en corto tiempo, la ventaja se vuelve mayor ahora.

En este campo debe reconocerse que el gobierno no ha atentado contra la propiedad privada ni contra la producción, es uno de los aciertos que muestran.

En el tema de derechos individuales, nunca habíamos estado en el pasado reciente en una situación en que el gobierno los puede violar a voluntad, pasando por encima de leyes y tratados, sin consecuencia. En este campo no se visualizan esperanzas, el régimen controla todo el aparato del Estado y es altamente improbable que esto cambie en el futuro cercano.

En el año las relaciones con Estados Unidos han ido de mal a peor, se pone en riesgo la ayuda financiera en préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Se pone en riesgo la importante ayuda económica a través de USAID en diferentes ramas. Pueden peligrar las remesas, nuestro flujo vital, si imponen restricciones o dificultades de aquel lado, Dios no lo quiera.

No se pronostica en el futuro cercano un cambio de actitud del mandatario salvadoreño para acercar posiciones, para distender la tensión de relaciones, malas noticias.

Se quedan en el tintero muchos temas.