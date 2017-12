Parece que estamos hartos de malas noticias, de que los malos determinen nuestro futuro, de ser pasivos o simplemente resignados pasivos, que estamos por sacudirnos el polvo de la indiferencia y la negatividad que cargamos sobre nuestros hombros y pasar a una etapa de gloriosa superación, que no requiere grandes epopeyas, es simplemente cambiar el “chip” de negativo a positivo, de ver el vaso medio lleno, de darle menos o poca importancia a los nefastos personajes que acaparan los titulares de los periódicos por su mal actuar y abrir los ojos viendo hacia otro lado en las tantas cosas buenas que tenemos. Así podemos lograr como los vientos se llevaron las nubes y nos regalan esos bellísimos cielos azules, que soplen para despejarnos la mente y el alma de lo mismo, muertos, corrupción, cinismo, soberbia, desvergüenza, mentir sin el menor rubor, creerse más listos cuando son la lacra de la sociedad. Despejarnos la atención de eso que nos produce vibras negativas y ver hacia lo que produce pensamiento y sentimiento positivo, ante todo Dios que nos llevará por buen camino. Luego como ejercicio trate de identificar 5 cualidades de las 5 personas que tenga más cerca y de 5 con quienes no simpatiza. Hágalo y verá que no es tan difícil, todos tenemos algo bueno. La pregunta es ¿quién ganó en este ejercicio, los evaluados o usted? Usted por supuesto, porque puso a su corazón en modo de amor y no de rencor, al que no debemos dar cabida en nuestros corazones, eso corroe y mata.

Nos dicen que vienen 18 meses muy difíciles por las campañas electorales que saturan el ambiente y por el peligro de que el país se arruine del todo si gana quienes lo tienen así, que habrá populismo, posiblemente fraude, situaciones desagradables de propaganda en toneladas.

Pues de nosotros depende convertir esos 18 meses en una gran oportunidad para darle vuelta al marcador, para sacar lo mejor que se pueda, liberarnos de muchas cadenas del pasado, veámoslo con optimismo, entrémole con ganas sin permitir el negativismo cerca de nosotros. Todos tenemos cerca gente que son profetas de la catástrofe, negativos ante todos, que critican todo y a todos, a ellos no los queremos cerca o les pedimos cambiar el tema, en el mejor de los casos, enfrentarlos con nuestra nueva visión 2018 e invitarlos a ser optimistas y si son caso perdido, pues a un lado, sin que dejen de ser amigos o parientes, se dice soy positivo y optimista y quiero cambiar el país y mi entorno, no tengo lugar para escuchar ese tipo pasado de moda de criticar todo, cambio y fuera.

El 2018 será el año del gran cambio de mentalidad, de espíritu, de fe, como sociedad nos sacudiremos el polvo de lo negativo que lleva años ahogándonos. Revolución interna y pacífica.