Cambio radical: Un profesor con alas me ayudó

El Dr. Boris Cyrulnik, reconocido siquiatra e investigador de la resiliencia, ha comentado que la catástrofe del encierro engendró un nuevo traumatismo a nivel global que solo puede ser superado si se adopta un cambio radical de dirección: "Hay muertos, gente traumatizada, vidas destruidas por la ruina económica. Quien ha provocado todo esto es la sociedad, no el virus. La resiliencia (capacidad de salir adelante después de un gran sufrimiento) será más larga y difícil que salir de un shock breve y brutal. La quiebra es mundial..." https://www.clarin.com/mundo/francia-busca-reconstruirse-habitos-segunda-mano-reparaciones-nuevo-estilo-vida-post-pandemia_0_sUC-7zZzI.html

Para mi familia, el trance comenzó en enero de 2019, dos meses, con el aparecimiento de cáncer de cerebro de mi querido esposo... Para cuando en los hogares de mis connacionales aparecieron las crueles huellas del encierro, afectando salud emocional, ya había experimentado y tratado de superar algunas de ellas: sentimientos de miedo, ansiedad, incertidumbre, ira, desesperanza e impotencia, dificultad en la comunicación, estrés, impaciencia, etcétera. Y desde luego, los efectos en la salud física: subidas o bajadas de peso, aparecimiento de alergias, caída del pelo, hipertensión, dificultad de conciliar el sueño, resequedad de las manos, debilidad de las uñas, etcétera. Ciertamente, pude relacionarme y empatizarme fácilmente con las heridas post covid-19 que todavía están haciendo mella en el ánimo de la gente, independiente de la edad, género, bandera política, credo religioso o estatus socioeconómico... Puedo condolerme de las experiencias porque estuvimos varados fuera del país, en casa de unos amigos generosos; y nos tocó regresar en medio de una economía maltrecha, para seguir enfrentando la responsabilidad del cuidado de un ser amado enfermo junto con al compromiso por reinventarse. Referencia: H. Amieva; …M. Tabue-Teguo ; R. Villeneuve ; V. Bergua (2020): Older people facing the crisis of COVID-19…The Journal of Frailty and Aging (JFA). https://www.jfrailtyaging.com/all-issues.html?article=830. Pienso que también los profesionales de salud.

En este contexto aparece el encuentro con mi inesperado profesor con alas: un colibrí que llegaba a picar los diferentes tipos de flores en los bejucos y enredaderas en la pared del jardín. Cada mañana, a la misma hora, aparecía puntualmente este alado maestro para realizar su paciente su labor frente a la ventana del dormitorio. Me sorprendía gratamente la diligencia con que se paraba en los pétalos de diferentes colores: morados, fucsia y naranja. Su trabajo coincidía con el momento que intercambiábamos palabras y plegarias: "¡Buenos días, amore! ¡Qué alegría empezar contigo esta jornada llena de sol, cielos azules y paisaje de flores y pájaros! Seremos felices solo por hoy, en que Dios podemos elegir la actitud. Cada uno ofrecerá su trabajo: tú tratarás de ser buen enfermo ante Nuestro Señor Jesús y yo ofreceré mi labor de cuidarte lo mejor posible; ambos trataremos de dar lo mejor de cada uno, para ver si construimos la mejor versión de nosotros mismos...".

Según experto ser fuerte, ser resiliente solo es posible "si, antes del confinamiento, hemos tenido factores de protección: fuertes redes afectivas, herramientas como el lenguaje, una buena escuela, un salario, un ambiente agradable. Para quienes hayan tenido eso, todo será más fácil; para los que están en un contexto de violencia familiar... la resiliencia no será imposible, pero será improbable". Boris Cyrulnik, "Se detuvo la economía para salvar vidas".

Contar con amigos, familia, ingreso estable, fe inquebrantable y oración de unos por otros, es imprescindible para salir adelante. Invito a acompañar con pequeños detalles de generosidad a quienes tenemos al lado porque impactan en el bienestar de quien tiene un gran dolor. Cultivar actitudes de admiración y agradecimiento, comenzando con la belleza de la naturaleza, contribuye a efectuar el cambio radical de dirección que aconseja el Dr. Cyrulnik.