Camino al precipicio

El país está financieramente al borde del abismo y las señales que el gobierno Bukele da parecen llevarnos al precipicio, el déficit fiscal incrementa sin medida y se financia con préstamos. La deuda del Estado está por encima del 90 % del PIB, de las más altas de Latinoamérica, los vencimientos que se aproximan no tienen fuente identificada de pago, eso angustia. Lo ideal sería un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), para aliviar la presión de corto plazo como Costa Rica, seguido de medidas que muestren planes robustos para que los ingresos sean superiores a los gastos y endeudamientos, ordenando la casa en gastos y seguramente impuestos, seguiría el acompañamiento del Banco Mundial, con créditos blandos estructurales de largo plazo para ayudar a superar la situación. Ese es el manual de los países que se meten en problemas financieros en este hemisferio para encontrar la salida.

Se negociaba o aún se negocia con el FMI un crédito por $1,300 millones, que de obtenerlo sería el primer paso a una estabilización de nuestras maltrechas finanzas.

Desafortunadamente, Bukele envía señales y da declaraciones que no ayudan, espantan al FMI y su principal socio, EUA. Como todo con él, es impredecible y sus planes aparecen de repente sin aviso previo ni formando parte de un plan coherente. Se pelea con Estados Unidos y sus aliados, que piden se vuelva al Estado de derecho que se rompió el 1 de mayo al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, sustituyéndolos la misma noche en forma irregular, ilegal y auxiliados por la policía. La respuesta de Bukele, "es irreversible", y en otras palabras si les gusta bueno y si no también.

¿Qué pasaría si no hay préstamo del FMI? Las opciones van desde otro rollover o posposición del pago de Letes y Cetes, lo que daría oxígeno para poco tiempo y al rato estaríamos en las mismas condiciones. ¿Puede revertirse la situación con el FMI? De poderse se puede, Bukele tendría que corregir lo que le piden, rectificar no es de cobardes, es de sabios. La mayoría piensa que eso no sucederá, pero siempre es una posibilidad.

Los temores del país e internacionales crecieron cuando se aprobó sin consulta ni respaldo técnico la ley del bitcóin, que según todos los analistas financieros internacionales, calificadoras de riesgo y banca multilateral llevaría al país a un desastre financiero, destruiría al sistema financiero, dispararía la inflación, aumentaría la pobreza y el malestar social.

Ante las innumerables reacciones negativas que muestran que esa criptomoneda no puede usarse como moneda de curso legal, han ido modificando el discurso, introduciendo el concepto de una billetera digital que respaldaría el gobierno, atada al dólar, lo que equivaldría a algo muy similar a imprimir moneda, colones virtuales o parecido para sus pagos, y se convertiría en efecto en una desdolarizacion de facto, con todos los peligros que eso trae y el gobierno conoce muy bien, se lo han advertido suficiente.

Circularían dos monedas, los "colones virtuales" y los dólares. Si usted tiene sus depósitos en un banco los querrá tener en dólares, la moneda fuerte. Pero si el gobierno comienza a pagar con colones virtuales y estos van ingresando a los bancos, la fuga de dólares se dará aceleradamente; al escasear los dólares, el gobierno puede establecer como en Argentina un "corralito", usted podría retirar solo cierta cantidad de su dinero en dólares. Inflación galopante, desastre en el país.