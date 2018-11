Campañas, candidatos y crimen organizado

Casi siempre se dice que la inseguridad plantea amenazas –permanentes, coyunturales y emergentes– que ponen en riesgo la vida humana, los bienes personales y los patrimonios públicos y empresariales; pero casi nunca se menciona el impacto negativo del crimen organizado en el ejercicio de libertades democráticas y en la dinámica cotidiana de la administración pública y la gestión de Estado.

En el concepto de "seguridad democrática" ya se habla de los riesgos que aparecen cuando el crimen organizado infiltra la política, pero no se habla del hecho de que algunos políticos también tienen capacidad de infiltrar las estructuras del crimen organizado, conformando así una amenaza compleja que no solo puede afectar la paz social, sino que también puede alterar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho –por eso el riesgo de que no hubiera Sala de lo Constitucional– subordinando el interés nacional a los intereses particulares y corporativos de grupos criminales que puedan haberse mimetizado en la sociedad y en las organizaciones políticas, y que pueden incidir en la toma de decisiones fundamentales para la seguridad del país (elección de magistrados de Corte de Justicia y de Cuentas, fiscal general, comisionados de Acceso a la Información Pública).

Un escenario como el descrito también tiene incidencia negativa en el ejercicio de gobernanza (buen gobierno), en la práctica de gobernabilidad y en la generación de la estabilidad política y social que requiere un régimen democrático; es decir, hay una correlación directa entre mal gobierno, crimen organizado y deterioro del orden y el cumplimiento de la ley.

Ya se ha mostrado que existen vínculos entre referentes del crimen organizado –nacional e internacional– con políticos y funcionarios; se ha mostrado –además– que las estructuras de la corrupción también se vinculan con este tipo de políticos. En estos casos también se han puesto en evidencia las redes de personas, testaferros y apologistas de estas formas de crimen, por lo que resulta fácil identificarlos alrededor de algunos grupos políticos y candidatos, sirviendo como "operadores" visibles u ocultos tras las redes de troles, o vociferando con fuerza para defender las "causas electorales" que les garantizarían poder o sobrevivencia económica y financiera.

En un contexto como este –en el que la amenaza se cierne con descaro– pueden trazarse los motivos, personas y grupos que pulsan por ejercer control de instituciones clave, a tal punto de "trabar" –a propósito– los procesos de elección de magistrados, de fiscales, de comisionados de instituciones de acceso a información y otras instituciones que planteen contraloría, vigilancia y persecución de delitos vinculados al crimen organizado y a la corrupción.

Lo preocupante es que este "flujo de intereses perversos" facilitan –hoy más que nunca– que el crimen organizado esté ante la posibilidad de tener o controlar gobiernos (o al menos presidentes) y el hecho de que políticos pragmáticos tengan acceso a la fuerza y al dinero proveniente de las estructuras delictivas; la primera posibilidad implicaría subordinar las políticas públicas de seguridad a los intereses de las mafias organizadas, la segunda supondría el ascenso financiero de magnates de la política y su inserción –con ventaja– a las estructuras formales del mercado (con su consecuente impacto en términos de competencia desleal).

En todo caso vale resaltar el hecho de que un vínculo entre políticos, funcionarios y referentes del crimen organizado transnacional puede contribuir a la conformación de Estados cómplices que encubran el crimen regional, en los que se utilice el poder del gobierno –y sus instituciones– para proteger operaciones criminales en las que puedan involucrarse personas civiles, militares y dirigentes políticos de cualquier orden.