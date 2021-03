Cáncer urológico

Todos tenemos la dicha de acceder a una revisión médica para ser diagnosticados a tiempo. Lo que no tenemos es la cultura de hacerlo. Así como estamos más preocupados por la última versión del WhatsApp, deberíamos preocuparnos por nuestra salud y tener una cobertura adecuada. Este tema es largo y lo simplificaré en poco espacio.

Cáncer de vejiga

Por la recurrencia en estos últimos meses de pandemia iniciaré hablando del cáncer de vejiga. El cual reporta una estadística del 6 % de todos los cánceres diagnosticados recientemente. Pero en todo el mundo aparenta ser el que está teniendo mayor prevalencia. En muchos casos hay prevalencia familiar, pero el cigarro y el trabajo en la industria tienen un factor predominante. El síntoma común y la causa de la consulta es orina con sangre.

Cáncer de la próstata

El otro cáncer que tiene alta prevalencia en hombres es el cáncer de próstata, con un diagnóstico de 250,000 casos y arriba de 40,000 muertes al año en EUA. Inició la frecuencia en su diagnóstico en 1985 con el advenimiento del PSA y la biopsia programada. Su prevalencia está en 15 % en hombres de 50-59 años, 22 % en hombres de 60-69 años, 40 % entre los 70-79 años. La historia familiar está relacionada en un 26 % de casos. Entre otras causas están la dieta desbalanceada, historia de Herpes y citomegalovirus. La vasectomía aumenta el riesgo de cáncer prostático en un 5 %, con asociación positiva. El mejor método diagnóstico es el PSA cada año. Y proceder a visitar al urólogo; él evaluará con el tacto rectal la necesidad de proceder con una biopsia.

Cáncer de riñón

Entre el 40-50 % son encontrados accidentalmente durante estudios radiológicos abdominales. La mayoría son localizados y potencialmente curables. El 80 % son curables quirúrgicamente con el tumor localizado en el riñón. El síntoma más común al igual a cáncer de vejiga es "sangre en la orina". Los casos encontrados tienen alta relación a la industrialización, caso contrario de los que viven en el área rural. La relación genética es bien baja, por lo que no se toma en cuenta en este tipo de tumores. Pocos casos son "incidentalomas" hallados provenientes de las glándulas suprarrenales, con el uso de la tomografía, y por alteraciones bioquímicas en exámenes de sangre.

Cáncer testicular

Aunque es la causa del 1 % de todos los cánceres, está presente en hombres de 15 a 45 años. Y dentro de este grupo comprende el 23 % de todos los cánceres. La clasificación de estos tumores después de ser encontrados clínicamente y por ultrasonografía, o hallazgos de masas retroperitoneales; será la biopsia definitiva la que nos dará el diagnóstico y tipo de tumor. Pueden ser seminomatosos 85 % y no seminomatosos 15 %. Estos no seminomatosos elevan encimas específicas que los diferencian de los seminomatosos (HCG). Algunos son auto diagnosticados al sentirse algo anormal en los testículos al bañarse. Por eso es recomendable el auto examen.

Hay muchos otros cánceres que he dejado sin mencionar, pero lo más importante es que no se preocupe por su WhatsApp, preocúpese por su salud. Antes de pagar su cuenta de Netflix, busque su mejor cobertura de salud, no se atenga al sistema público.