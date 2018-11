Caravanas = Desesperación

Emigrar es un derecho. Todas las personas tienen el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio y a regresar a su país. Lo que no existe es el derecho a entrar en otro país; los Estados tienen la prerrogativa soberana de determinar los criterios para la admisión y expulsión de los no nacionales. Asimismo, los Estados tienen prohibido devolver a cualquier persona a países en los que podrían sufrir tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos (Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951 y Protocolo de 1967).

En este marco, es conveniente informar a los emigrantes sobre las políticas que aplican los países en ruta. En el caso de EUA destacan tres puntos: (1) entrar sin visa es una falta de carácter civil y no criminal (procede la deportación y una sanción). Sin embargo, un reingreso no autorizado después de una deportación sí es un delito; (2) el presidente Trump ha dicho "por favor, den la vuelta, no serán admitidos a no ser que sigan el proceso legal"; y (3) el Pentágono anunció el despliegue de 5,200 militares en la frontera EUA-México ante el avance de las caravanas.

El éxodo del norte de Centroamérica es un fenómeno complejo que tiene varias décadas y múltiples causas. La novedad es huir en masa, lo cual llama la atención porque al parecer emigrar en olas reduce los riesgos en el trayecto a EUA (por el momento se reportan menos asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros y abusos).

Una cosa es cierta, la emigración irregular revela las precarias condiciones de vida en suelo salvadoreño y las crecientes dificultades que tienen los indocumentados para tener asilo o permiso para quedarse en EUA. En este sentido, habría que considerar los siguientes factores para contener el flujo de connacionales hacia EUA.

Factor 1. Violencia delincuencial. La descomposición social y el uso de la fuerza bruta como modus vivendi explican el dominio que ejercen las bandas delincuenciales en numerosos barrios y cantones. Esta condición coadyuva a que en promedio 350 compatriotas emigren diariamente.

Factor 2. Desesperanza. Tres hechos son incuestionables: (1) desempleo, (2) inseguridad y (3) corrupción. El agravamiento de estas condiciones se manifiesta en la pérdida del sentido de pertenencia y la incredulidad de que las cosas mejorarán en el país.

Factor 3. Efecto mediático ambiguo. Las caravanas han colocado a Centroamérica en el escenario internacional e independientemente de quiénes sean sus promotores, lo contraproducente sería que la reforma migratoria perdiera respaldo en EUA y aumentaran las separaciones familiares.

Factor 4. Vínculos contrapuestos. Por una parte, los lazos familiares y solidarios de los salvadoreños (remesas) y por otra, las redes entre EUA, México y Centroamérica que hacen negocios ilícitos multimillonarios. Se requiere un esfuerzo multilateral para combatir el crimen.

Reflexión: las caravanas reflejan la desesperación de millones de centroamericanos. Emigrar en masa es un experimento que pudiera tener un alto costo para quienes –en su desasosiego– sirven de "conejillos de indias" y para quienes apoyan la reforma migratoria en EUA durante las elecciones legislativas en noviembre/2018. El reto salvadoreño es ejecutar un plan de país –con apoyo de EUA y México– que frene el éxodo vía el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su lugar de origen.