Carmen Aída y Carlos en FUSADES

Como parte de nuestra labor pro país, lo que desarrollamos desde nuestro nacimiento, FUSADES invitó esta semana a conversatorios a las diferentes fórmulas presidenciales, una por fecha, para que respondan a preguntas de los expertos y expongan su plataforma de gobierno en los temas centrales en caso de ser electos.

Se inició el lunes con el FMLN, se presentó solo Hugo Martínez, a quien no pude ver por compromisos previos. Me dicen que su presentación fue muy similar a la de entrevistas televisivas recientes en que ha aparecido, no puedo pues comentar su propuesta, estudiaré el video y prometo hacerlo. Me destacaron quienes estuvieron presentes que su postura fue conciliadora, no atacó a ningún contendiente, fue más bien propositivo y externó disposición de trabajar en temas torales con otras fuerzas, dejando de lado ideologías, ya sea que gane o no. Loable.

Este martes visitaron la casa de estudios más prestigiosa de Centroamérica la fórmula de la Coalición, Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, para quienes FUSADES no es un lugar extraño, pues en diferentes temas han servido al país desde la Fundación en diferentes temas, a Carmen Aída la conocí sirviendo voluntariamente, como yo, en la Comisión de Estudios Económicos, en donde me impresionó desde temprano con sus intervenciones sólidas y conocedoras.

Sirvo en FUSADES ininterrumpidamente desde 1981 en que 5 de nosotros, dos ya muertos, nos reuníamos en la oficina de Roberto Murray para mover las cosas y aterrizamos con su creación con más de 60 socios fundadores de lo mejor en 1983. Soy algo así como el inventario de un lugar, he visto desfilar a docenas de maestros mundiales y cientos de jóvenes (en su momento) en las diferentes áreas de la Fundación, he visto de todo, de economistas que debieron ganar el Premio Nobel a jóvenes o no tanto, que pasaron por allí por diferentes motivos, algunos por deseo de servir, otros por el prestigio que confiere, otros por curiosidad. Carmen Aída está en la lista de quienes me impresionaron bien desde un principio.

A Carlos y Carmen Aída, como escribí en mi Palestra del lunes, les va bien foro tras foro en que se presentan, pues tienen una serie de cualidades que cautivan a las audiencias y los hacen ganadores. Son gente académicamente muy bien preparada, en el caso de Carlos es un empresario de grandes quilates, lo que le da un conocimiento mayor del país y de los temas. Carmen Aída siendo decana y docente de Economía en la mejor institución del país, la ESEN tiene un bagaje adicional de conocimientos.

Ambos se ganaron a la audiencia por la solidez de sus propuestas, nada fácil en un público tan exigente y conocedor como el de FUSADES, bien en educación, agua, seguridad, combate a la corrupción, cómo pretenden hacer crecer la economía, qué tipo de gobierno por méritos, sin ideologías están dispuestos a hacer, respondieron sólidamente a los expertos de la Fundación, todos del más alto nivel del país.

Llamó la atención la sencillez y carisma de ambos, su planteamiento de que llegan desde la sociedad civil a servir al país, con humildad, con conocimiento, sin descalificar a nadie, sin pasado político alguno en el que puedan señalarles nada. Carlos habla de tender puentes, de lograr entendimientos en los temas fundamentales para el país dejando atrás ideologías, un nuevo tándem de acuerdos nacionales. Lo acompaña siempre la encantadora Andrea, con un aura especial.

Fue reconfortante escucharlos.