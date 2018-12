Carta a Carla

Mientras leía ante la cámara tu testimonio, y aun ahora, varios días después, lo que encontré en tu relato me ha perseguido, pues revivió muchas ideas e imágenes de mi vida y de la vida de tantos salvadoreños que he conocido; lo que tú nos cuentas retrata un sistema de gobernar que aún no logra ser superado en nuestro país, en el que el uso y abuso de la fuerza represiva se sigue considerando que es la solución de los problemas de seguridad; es el ejemplo viviente de una Policía que abusa de la nocturnidad para capturar a ciudadanos y que continúa alejándose cada vez más de la Policía Nacional Civil que los Acuerdos de Paz propusieron y de su propia ley orgánica.

Me preguntaba si les mostraron la orden judicial para poder entrar a su morada, y estoy seguro de que tu padre no es el tipo de delincuente peligroso para ameritar semejante aparato para capturarlo de noche. Esto en cualquier país democrático tiene nombre: abuso de autoridad.

Lo que nos cuentas es el triste retrato de un sistema judicial y penitenciario en el que el respeto y la asistencia que todo ciudadano se merece y que tiene por resultado que las condenas judiciales y luego las cárceles se aplican a los pobres, mientras que quienes tienen dinero y se pueden pagar abogados son tratados de manera muy diferente, por un lado les confieren privilegios que tu padre, aun acusado, pudo haber gozado, y por otra parte, solo raramente llegan a ser condenados.

Pero también tu testimonio, a pesar de lo trágico que es, tiene una joya en su seno, y eso es lo que más me emocionó: la esperanza de volver a verlo y abrazarlo.

¡Es tan poco lo que ansías y a lo que tienes derecho como salvadoreña que es inconcebible que te lo niegue el Estado!

Saber dónde se encuentra y poder visitarlo es algo que en cualquier país civilizado y democrático no se le niega a ninguna hija de un detenido, pero, desgraciadamente, en nuestra patria el sistema penitenciario es una constante violación a los derechos humanos.

Carla, lo único que puedo decirte es que, por favor, no pierdas esa pequeña esperanza. Si yo puedo ayudarte en algo para ello, ya sea averiguando dónde está prisionero y que puedas visitarlo y lograr que se le atienda su enfermedad, estoy a tus órdenes, puedes contactarme a través de las personas que te pidieron el testimonio.