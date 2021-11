Carta a Ernesto

Hermano:

Decidimos escribirte por acá, porque no tenemos otra manera de hacerte llegar nuestro cariño, nuestro apoyo o nuestras palabras de aliento.

Estuvimos hace poco en San Salvador para decirle adiós a nuestro papá, nos hubiese gustado mucho llegar a darte a ti un hola y un fuerte abrazo.

No pasamos a verte, porque no nos dejan. Igual que como no dejan a muchos otros llegar a estar contigo, aunque sea solo un rato de vez en cuando.

Y es que él, quiere que te sintás solo.

No les des el gusto.

No es cierto que estés solo. Donde te han encerrado, metieron un pedacito de todos los que te queremos y de todos los que, aunque en muchas cosas no estén de acuerdo contigo, desean un país donde la justicia y la democracia no estén enfermas.

Él, también te quiere ver derrotado.

No le des gusto.

Te quiere ver de rodillas, como están ante él todos los que lo rodean, e incluso, más de uno de los que dijeron ser tus amigos en tiempos recientes. Demostrale, que él puede quebrar todas las leyes que quiera, pero que el espíritu de un ser humano con la esperanza de libertad no se quiebra con nada.

Él también quiere que estés enojado.

No le des gusto.

Estás en todo tu derecho de sentir rabia, ira. Pero también tenías derecho a ver a tu familia, de ser juzgado con justicia y de haber alzado tu voz como lo hiciste.

A ti te han quitado la libertad con muros. Al resto de nosotros, nos la están queriendo quitar con amenazas, con fusiles y hasta comprando el silencio o los aplausos de los menos valientes.

Acá afuera, no nos vamos a quedar callados. Y ahí adentro, como el primer preso político de la nueva etapa de nuestra patria, estás hablando más claro y fuerte que nunca. No pares de hacerlo, que ya muchos te están escuchando.

Ánimo y mucha fuerza.