Carta a los 4 Reyes Magos

Queridos Melchor, Gaspar, Baltazar y Nayib:

Sabemos que los 4 vienen del Oriente Medio, y que comparten la misma visión de ayudar a resolver necesidades que dignifiquen a la gente. Primero les quiero agradecer haber cumplido uno de los deseos del año pasado: pasar la página de los 2 partidos de la posguerra. No pensábamos que fuese posible, pero ahora es una realidad. RIP ARENA y FMLN.

Como primer deseo 2020, les pido una calle decente hacia Comasagua. Una calle con 2 carriles, hombro, y acera para los peatones. Hoy por hoy es una calle abandonada, y en pésimo estado, a pesar de ser un polo de desarrollo. Ahí se encuentran 2 importantes colegios (Lamatepec y Citalá), una prestigiosa universidad (ESEN), colonias residenciales (que también pagan impuestos), fincas y pueblos como Comasagua, Jayaque y Tamanique. Es indignante ver peatones caminando en el pavimento, con alto riesgo de ser arrollados, sobre todo en horas pico. Se complica el panorama cuando llueve, pues le toca a la gente correr sobre la correntada a media vía. ¡Gracias, 4 Reyes Magos! Esta obra debe ser parte del desarrollo progresista del país, dignificando así a la gente y a la educación.

También les pido un medio de transporte masivo: un metro aéreo que recorra las principales vías de San Salvador. Demos el salto definitivo de pueblo a ciudad, eliminando los buses chatarra que contaminan y congestionan. Esta es una prioridad para nuestro desarrollo. No es posible que la gente tenga que tomar hasta tres buses, apretujados, para llegar a sus trabajos dos horas más tarde. Los salvadoreños necesitamos un medio de transporte digno y eficiente, que sustituya muchos carros y motos, y así alivie el tráfico infernal.

Junto al metro, necesitamos disminuir el tráfico con un periférico que conecte las principales entradas de San Salvador. Así, no tendremos que atravesar la ciudad para transitar de oriente a poniente, ni tampoco de norte a sur. El transporte de carga se agilizará, la ciudad se descongestionará, y se desarrollarán ciudades satélites y centros de distribución.

Exigimos que el Cuarto Rey Mago cumpla su promesa de arreglar Los Chorros de forma definitiva. No podemos seguirle dando visa a la muerte bajo la montaña y el precipicio. Hagan un túnel como los que hay en el litoral, los cuales tardaron nueve años en habilitar (1950-1959), a puro cincel y martillo. Resuciten al ministro de Obras Públicas de 1950.

Les pedimos que presionen a los alcaldes para que organicen sus municipios; con parqueos a un solo lado de la calle, pues es difícil transitar con carros estacionados a ambos lados. Hay zonas, antes residenciales (San Benito, Escalón), ahora comerciales, pero sin estacionamientos por lo que no hay de otra que parquear en doble fila. Queremos ver más parqueos privados y menos invasión de calles y aceras.

Necesitamos que los alcaldes coloquen basureros públicos, y que activen un eficiente servicio de recolección. Urge vivir en ciudades limpias, no en chiqueros y mercados públicos como las cabeceras más importantes del país.

Si, este año, vienen en camellos, métanles el turbo, y no se vengan por Los Chorros, ni por Comasagua, no vaya a ser que les caiga un tetunte, o esté un camión varado y no puedan pasar. Lo que les pido en esta carta está fácil de convertirlo en realidad. Caso contrario sería, si les pidiera una asamblea honesta, así seguro tirarían la toalla y no nos visitarían el próximo año.