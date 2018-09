Carta a los sacerdotes

Leí una noticia de mayo de este año sobre el encuentro del papa Francisco con tres de las víctimas de un sacerdote chileno malvado que abusó de ellos sexualmente cuando eran unos pequeñines y no pude contener las lágrimas por la descripción de la conmovedora escena en que el Santo Padre pide perdón consternado por el daño ocasionado a sus vidas (de la misma forma que hace 70 años en EUA algunos sacerdotes lo hicieron con otros niños, según un informe recientemente publicado). Lo mismo ocurrió en Alemania (1995), en cuyo suelo resultaron 200,000 denuncias de abusos infantiles, de cuyo total se señalaron que 94 fueron supuestamente por ministros de la Iglesia.

Como católicos, no vamos a negar estos acontecimientos tremendos sino que pedimos perdón a Dios, a las víctimas y sus familiares, orando simultáneamente para acercarnos con humildad a conocer el misterio del corazón humano, capaz de actos heroicos y de grandes errores. Recordemos que Jesucristo, antes de elegir a sus primeros discípulos, pasó toda la noche en oración, para luego favorecer a 12 amigos cercanos, a quienes enviaría a predicar el evangelio. A ellos dio el poder de expulsar a los demonios, curar enfermos en su santo nombre, haciéndolos testigos de sus milagros. A pesar de todo, uno de ellos, Judas, lo abofeteó con su ingratitud, alguien del círculo de los íntimos del Señor y a quien el Hijo de Dios le lavó los pies en la última cena. Jesús eligió a este traidor para ser fiel y santo, pero Judas fue siempre libre y usó su libertad para permitir que Satanás entrara en él y, por su traición, terminó haciendo que Jesús fuera crucificado y ejecutado. No olvidemos que a veces los elegidos de Dios lo traicionan con escándalos, pero el Señor ha dicho que mejor se colgaran una rueda al cuello. Si el escándalo causado por Judas hubiera sido lo único en lo que los miembros de la primera Iglesia se hubieran centrado, la Iglesia habría estado acabada antes de comenzar a crecer.

Estos dolorosos acontecimientos no deberían llevarnos a concluir que el celibato (elegir libremente no casarse) es lo que lleva a la pederastia o al mal actuar de algunos sacerdotes inmorales. Los pocos sacerdotes que han incurrido en tan atroces crímenes se deben señalar el origen a la debilidad humana, incluyendo a los miembros de la Iglesia, tanto los consagrados como los laicos, si no pedimos con humildad la fuerza de la gracia a Dios.

Por justicia, también hay que agradecer haber tenido extraordinarios papas como san Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes iniciaron la política "cero tolerancia", de tal forma que desde el año 2002 se ha caminado en esa dirección. Y en los últimos tiempos, al papa Francisco, hombre y padre valiente, quien la ha profundizado para que, lenta pero incansablemente, se investigue más, profundice y se eviten nuevos casos, de tal manera que no se repitan las monstruosas traiciones a nuestros niños de parte de quienes deberían amarlos y protegerlos.

Escribo con cariño hacia los miles de miles de sacerdotes de El Salvador y del mundo entero, quienes, con su trabajo callado en favor de los más necesitados, gastan su vida para consolar a quienes somos necesitados del perdón de Dios, guiándonos para saber amar al prójimo. Vaya cada día con ustedes la oración al Espíritu Santo: "Danos sacerdotes según tu corazón".