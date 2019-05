Carta a una supermamá

En esta ocasión quisiera dedicar este espacio a todas las mujeres que tenemos la enorme bendición de ser mamás, y con una dedicatoria especial para las mamás trabajadoras. Nos dijeron mil veces que el convertirnos en mamás nos iba a cambiar la vida, nos lo dijeron antes de tener a nuestros hijos y lo comprobamos en toda su intensidad cuando llegaron, cuando nos embargó el amor más puro que no teníamos idea de que existía. Es difícil poner en palabras lo que significó convivir con ellos los primeros días, de sentendiéndonos por completo de la idea de que alguna vez hubo una vida antes de ellos, mirarlos sin cansarnos, y que el cansancio cobrara un sentido completamente nuevo al entrelazarse con una entrega desinteresada y amorosa.

No obstante, se acercaba la fecha en que debíamos regresar al trabajo, y la ansiedad nos embargaba en las noches y cada vez que la sola idea de separarnos de ellos se asomaba a nuestra mente. Ellos no conocían el mundo sin nosotras, sin nuestros cuidados y cariño; y nosotras ya no concebíamos el nuestro separadas de ellos. Aun cuando sabíamos que esta nueva etapa como madres no implicaba perder nuestra identidad como mujeres, sino florecer dentro de una nueva, no por ello el desprendimiento dejaba de ser menos difícil, lleno de interrogantes, y el miedo de convertirnos en madres ausentes.

Finalmente, la rutina tomó cargo, y sin que eso lo hiciera más fácil la idea de estar un poco lejos fue permeando. El desvelo no tuvo consideración alguna de cara a nuestro regreso a la vida laboral y se mantuvo presente en cada momento convirtiendo al cansancio o mejor dicho el agotamiento en un compañero fiel; dormir, en una noción lejana que recordábamos con mucha nostalgia. Cada mañana iniciaba una maratón para alistar a los niños y procurar hacerlo nosotras, ocasionalmente lográbamos escurrir entre nuestra agenda una visita exprés al súper al mediodía, una visita impostergable al pediatra, o alguna actividad del kínder. Todo ello se convirtió en nuestro día a día, ya no conocíamos otro, porque queríamos ser las mejores mamás para ellos; también, las mejores en nuestro trabajo, las mejores amas de casa y las mejores en todo. Entre todas estas aspiraciones muchos sueños e ilusiones de por medio, y un cansancio omnipresente.

La vida de mamás se nos hizo muy ajetreada, en ocasiones estresante, queriendo ser las mejores en todo y sin poder dedicarle mucho a nada, porque le faltaban horas al día y energías a nuestro cuerpo. Y, sin embargo, la maratón llegaba a su fin, y el día culminaba en el dulce desenlace de llegar a casa en las noches y ser recibidas por unas grandes sonrisas y unos bracitos que nos apretaban con todas sus fuerzas y nos llenaban el corazón por completo.

Considero que en torno a este Día de la Madre vale la pena respirar hondo y tomarnos un momento para poner en perspectiva nuestro torbellino de actividades diarias, sentimientos y emociones, y asegurarnos de no perder de vista el hecho de que nuestros hijos no esperan la supermamá que hace todo perfecto, si no a nosotras tal como somos. Esperan que les amemos como solo cada una de nosotras sabe hacerlo, que sepamos llevar un sano balance entre nuestro trabajo y nuestra vida familiar, que cuando estemos con ellos lo estemos de verdad en un ciento por ciento, sin distracciones, porque más importante que la cantidad de tiempo que podamos brindarles es la calidad de ese tiempo.

En este Día de la Madre es importante recordarnos a nosotras mismas que esa lucha personal que cada una está librando, aunque no perfecta está impulsada por muchísimo amor, y no hay nada que valga más la pena.