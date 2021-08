Carta abierta a mi estimado amigo vicepresidente Félix Ulloa

Estimado Félix:

Atónita quedé ante tu declaración a los medios TV y escritos, cuando aun enfatizando tú mismo que el PRIMER artículo de la Constitución clara y concretamente observa: "Se reconoce como persona humana a TODOser humano desde el momento de su concepción"... (subrayado y mayúsculas son míos) y sabiendo tanto tú como yo el significado de la palabra "TODO", amerita explicársela a los salvadoreños a quienes parece querérseles confundir. "TODO" significa en su totalidad=RAE. "TODO" designa la totalidad de los miembros de un conjunto=RAE. Por tanto es claro que Nuestra Constitución al reconocer a TODO el conjunto de salvadoreños vivos, se refiere a TODOS por igual, mujeres, hombres, niños, bebés por nacer, jóvenes, viejos, altos, bajos, morenitos, blanquitos...

Entonces, Félix, ¿cómo pretendes cambiar ese PRIMERÍSIMO ARTÍCULO siendo el más importante de TODOS los derechos humanos en nuestra patria, porque sin vida ya no tienes otros derechos pues ya estás muerto?

Y otro mayúsculo ¡horror! cuando expones que ese primer artículo de la ley que defiende TODA vida –¡TODA vida!–, en el caso de ambos derechos de madre e hijo por nacer, estos colisionan, o sea CHOCAN entre sí, sugiriendo con ese absurdo comentario, que si la vida de la madre está en riesgo hay que dejarla morir y salvar al bebé, acotación incoherente, Félix, en cuanto tú también sabes perfectamente que nuestro Código Penal refuerza aún más el Derecho a la vida de madre e hijo sin prioridades de ninguna índole de uno sobre el otro, al especificar claramente que si la vida de la madre en dado momento peligra, el médico está facultado para operar a la madre y tratará de salvar ambas vidas, pero que si como consecuencia no deseada el bebé muere dada su fragilidad al extraerlo del vientre, no habrá ninguna responsabilidad legal contra el cirujano, porque habrá actuado conforme a la Ley. Así, el bebé habrá sido extraído entero y con vida y no asesinado y en pedazos como sucede en el aborto en donde, vivo dentro del vientre, se le arrancan piernitas, bracitos y luego se le arranca el cuerpo de la cabeza. Una salvajada.

Y Félix ¿por qué crees que llamo absurda a esa trasnochada ilegal impetración tuya? Porque sabes que he admirado tu racional agudeza de pensamiento como abogado, aunque tuviéramos puntos divergentes en ideologías, pero en esto creí que habías entendido cuando estuvimos reunidos un día y lo discutimos –entre otros– con nuestro mutuo amigo Dr. Fabio Castillo. No obstante hoy fallaste hasta el fondo con tan desatinada posición.

Para rebatir tal tenebrosa postura, recurro al Capítulo II del Código Penal, artículo 27: "No es responsable penalmente...: 3) Quien actúa u omite por salvar un bien jurídico, propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que LA CONDUCTA SEA PROPORCIONAL AL PELIGRO Y QUE NO SE TENGA EL DEBER JURÍDICO DE AFRONTARLO.

Por tanto: a) Si un médico trata de salvar a la madre y como consecuencia muere el niño, ¡NO ES DELITO! b) Si un médico mata deliberadamente al niño para salvar a la madre, ¡SÍ ES DELITO!