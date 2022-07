Carta abierta al fiscal

La trágica muerte de Gustavo López Davidson debe hacernos reflexionar a todos, incluyéndolo a usted de manera especial. La pérdida en circunstancias dramáticas de cualquier ser humano es una mala noticia, sea quien sea, pero cuando se trata de gente cuyo destino pudo haber sido diferente, la evaluación general obliga a consideraciones más profundas. Y no se preocupe: evitaré meterme en el proceso que le seguía a Gustavo porque lo desconozco. Mi interés es hacerle ver –aunque a más alguien quizá le parezca inútil– por qué la desaparición de esta persona ha causado tanto impacto y especulación en la sociedad salvadoreña.

Los que ejercen algún tipo de poder sobre los demás tienden a creer que ese poder será eterno. Olvidan que las vidas que arruinan, las reputaciones que lesionan, los destinos que truncan, se convierten en piedras enormes acumuladas sobre su propia trayectoria y, si acaso la tienen, sobre su conciencia. De ahí que el ejercicio del poder deba ser siempre, por encima de todo, una especie de adiestramiento progresivo en la moderación. Cuando es al revés y se opta por el creciente autoritarismo, los abusos se multiplican y el camino desemboca en tiranía. Saber cuándo parar, incluso en nombre de la justicia, es un acto de sabiduría, no de debilidad.

A partir del golpe de Estado del 1 de mayo de 2021, el sistema judicial salvadoreño dejó de ser independiente. Por mucho que hoy quiera justificarse lo realizado por el oficialismo en esa fecha ingrata, jamás habrá forma sensata de hacerlo, ni política ni jurídica ni moralmente hablando. Desde ese momento los ciudadanos libres pasamos a depender, para efectos prácticos, de una forma muy caprichosa de entender la justicia.

Veamos lo que está sucediendo justo ahora con el régimen de excepción. Haciendo a un lado informaciones parciales o desperdigadas, ya más de sesenta casos de fallecimientos ligados a prisión arbitraria han sido bien documentados y denunciados. Ello permite colegir, sin necesidad de conocer de leyes, que existen indicios suficientes para afirmar que salvadoreños en custodia del Estado, antes de probarse su culpabilidad, han muerto en circunstancias anómalas. Paralelamente, al menos un preso político ha confirmado la existencia de torturas físicas y psicológicas en el sistema penitenciario nacional.

Pero mientras este tipo de cosas pasan sin que la fiscalía parezca otorgarles la debida atención, a un diputado que se le cuestiona en televisión la inexistencia de comisiones legislativas para los casos de corrupción investigados por la difunta CICIES, no se le ocurre nada mejor que apresurarse a endilgarle la responsabilidad a usted. La respuesta de este señor contrasta con otros legisladores del mismo partido que han amenazado con mandar a la fiscalía expedientes de personas críticas al gobierno que, según ellos, sí son culpables de corrupción. Este manoseo político del sistema, aunque a veces no pase de lo puramente retórico, debería preocuparnos a todos, porque gracias a ello persiste la sensación, a mi juicio natural, de que estamos a merced del capricho de Casa Presidencial.

La muerte de Gustavo López Davidson, licenciado Delgado, es resultado de un ambiente de terror y persecución que está arrojando saldos trágicos desde hace meses. Cuando ser culpable o inocente depende de fiscales o jueces relacionados con intereses políticos concretos, la sensación de vulnerabilidad e impotencia crece a límites insospechados en la ciudadanía. Y entonces no solo se desconfía de la autoridad y de sus procedimientos, sino que aparece la indignación. Me pregunto hasta dónde llegaremos. Me pregunto si se lo pregunta usted.