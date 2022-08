Carta abierta al periodista #FernandodelRincón

Por tu estilo de entrevista, cualquier funcionario latinoamericano debe pensárselo dos veces antes de acudir a tu programa "Conclusiones", en CNN. Y por eso, porque eres enérgico cuando hay que serlo, ni Nayib Bukele ni ninguno de sus principales funcionarios aceptará una invitación tuya.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de mi país te está exigiendo una absurda disculpa pública. Los que vimos y escuchamos la penosa comparecencia del licenciado Apolonio Tobar en tu espacio tenemos claro por qué tu invitado evitó darte las razones reales, evidentes, profundas, de su incomprensible falta de acción ante las injusticias que diariamente se cometen en El Salvador durante el régimen de excepción implantado por Bukele y sus diputados.

Referirse únicamente a la burocracia en que está sumida la PDDH desde hace años es otra forma de rehusar cumplir con la enorme e indelegable responsabilidad que esa institución tiene con los salvadoreños más indefensos. El actual titular no posee hoy más o menos facultades de las que en su día tuvieron procuradores como David Morales, Victoria de Avilés o Beatrice de Carrillo; sin embargo, estos tres últimos cumplieron su labor sin miedo, alzando la voz cuando lo creyeron oportuno, incordiando a los poderes de turno, protegiendo los derechos de la gente. Ellos no se escudaron jamás en ninguna necesidad de reformas legales para escurrir el bulto. Sencillamente agarraban un micrófono y denunciaban los atropellos que veían.

Hoy que a diario se acumulan denuncias de detenciones arbitrarias, torturas dentro del sistema penal y muertes violentas o por negligencia bajo custodia del Estado, justamente hoy que necesitamos a una Procuraduría valiente que cumpla su tarea constitucional, lo que tenemos es a un funcionario que trata de evadir el tema, te otorga la razón en tu programa y encima se queja de haber sido maltratado. ¿Cómo es posible semejante disparate?

Pues estos disparates son posibles, Fernando, porque en mi país, como bien sabes, ya no existe separación de poderes, el sistema judicial perdió su independencia, la Asamblea Legislativa se ha convertido en una "tramitadora de papeles" de Casa Presidencial y se ha instalado, para contrarrestar la libertad de prensa, un andamiaje propagandístico que vuelve jirones la reputación de cualquier ciudadano crítico.

El presidente Bukele se llena la boca diciendo que en El Salvador no existe una dictadura porque quienes opinan distinto pueden expresarse. Y es verdad: podemos expresarnos. Pero luego se nos insulta, calumnia o tergiversa a través de una maquinaria de manipulación y producción de mentiras que nadie sabe cómo se financia pero es omnipresente, con capacidad para llegar a través de redes sociales hasta el teléfono del salvadoreño más fronterizo.

Y ojo que no me estoy quejando. Quienes nos atrevemos a criticar el autoritarismo de Bukele conocemos perfectamente los riesgos que existen y no dejaremos por ello de hacer lo que en conciencia debemos. Solo digo que, si tuviésemos una piel tan delicada como la del procurador Apolonio, pasaríamos la mayor parte de nuestro tiempo redactando notas como esa en la que eleva a CNN su "enérgica protesta".

Tú sigue adelante, Fernando, poniendo los énfasis donde van. Me encantaría decirte que algún día Nayib Bukele te aceptará una entrevista, pero jamás lo hará. Los aprendices de dictador le tienen terror al periodismo comprometido con valores humanos y sin ataduras. Y el tuyo es así.