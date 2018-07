Carta de Mario Acosta a sus correligionarios

Por considerarlo pertinente y compartir los conceptos, en el espacio de mi columna publico carta de Mario Acosta, recortada por espacio.

"A todos mis hermanos Areneros:

Roberto d'Aubuisson fue hombre de principios claros y una visión de futuro como pocos.

Sabía que los grandes cambios que el país necesitaba habría que comenzarlos por el partido. Así en 1989, él se apartó como candidato a la presidencia, para darle paso a Alfredo Cristiani, joven empresario de 42 años estudiado en los Estados Unidos y perfil ciudadano no partidario.

Muchos no entendimos en un primer momento por qué había tomado esa decisión, pero todos nos pusimos a trabajar porque Cristiani y ARENA ganaran las elecciones.

30 años después, las bases del partido eligieron a Carlos Calleja como candidato a la Presidencia, todos los areneros, los que votamos y no votamos por Carlos, debemos ponernos a trabajar, hombro a hombro y con todos los que ponen las gallinas, con valor el cual nos sobra, para que sea nuestro próximo presidente de la República.

Los intramuros en ARENA ya terminaron, ahora viene la batalla decisiva, hacer lo contrario sería traicionar al partido y la Patria. Un arenero que ataca de cualquier forma a nuestra fórmula presidencial no es un arenero de verdad y debería ser expulsado del partido. Me pregunto: ¿Por qué razón no se ha activado la institucionalidad interna? Debemos exigir que los infiltrados sean sancionados.

En las elecciones de 2019 está en juego el futuro de El Salvador que no soportaría otro gobierno del FMLN o caer en manos de un gobierno populista y corrupto copia de Mauricio Funes como sería el del bachiller Nayib.

Todos debemos cerrar filas alrededor de Carlos Calleja, él representa una nueva etapa en la vida de ARENA y la política en El Salvador. Debemos dejar atrás intereses personales y la campaña interna y pensar en El Salvador.

Tenemos una extraordinaria fórmula presidencial, ambos formados en las mejores universidades, Harvard y la Universidad de Nueva York. Cuentan con gran trayectoria profesional y tienen muy importante: visión de mundo y sensibilidad social.

Algunos cuestionan el nombramiento de Carmen Aída, yo no la conozco personalmente. En ARENA tenemos excelentes mujeres, pero Carlos ha construido una alianza con otros partidos y sectores de la vida nacional, que proponen una persona brotada de la sociedad civil; Carmen Aída para la Vicepresidencia.

Ambos saben cómo funciona la economía en el mundo lo cual aporta esa nueva visión de país que tanto necesitamos, para salir del hoyo en el que nos encontramos.

Da optimismo escuchar las palabras de Carmen Aída, ella nos habla de los tres principios que guiarán su conducta como vicepresidenta:

• Primero, siempre estará del lado de los ciudadanos.

• Segundo, velará en todo momento por la transparencia.

• Y tercero, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y sus leyes.

Así mi llamado a todos los areneros, cerremos filas; tenemos excelentes candidatos que merecen todo nuestro apoyo, no perdamos de vista que nuestros enemigos no somos los mismos areneros sino que el comunismo, la delincuencia, la pobreza, el populismo y los partidos que lo representan.

Esta es la oportunidad de recuperar nuestro país, ganando las próximas elecciones presidenciales sin perder nuestros principios y valores de fundación del partido.

Mi llamado es para todos los que por alguna razón se han alejado del partido. Es hora de unirnos y ganar en 2019 y comenzar una nueva era de cambios en El Salvador".

Así su carta.