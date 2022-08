Carta de una madre a Nayib Bukele

Aunque el texto que va a leer, presidente, lo escribe un servidor, no piense que es una crítica a su persona. Trate usted de ver el rostro de la madre que se encuentra detrás del dolor de esta carta. Hoy solo seré un instrumento para poner delante de sus ojos la angustia de una salvadoreña que no tiene forma de darle a conocer su caso. Aquí está:

"Cuando el régimen de excepción comenzó, presidente Bukele, fui de las que recibió la noticia con optimismo. Las maras han sido la pesadilla de mi familia por años, así que vi un rayito de esperanza en sus medidas. Créame: recé para que Dios le diera sabiduría y le permitiera tener éxito en esta lucha contra los delincuentes".

"Cuando al mes de iniciado este proceso supe que se habían llevado a algunos hijos de vecinos, muchachos a los que jamás habíamos visto meterse en problemas, pensé que se trataba de errores. Los pandilleros que conocíamos estaban capturados o habían desaparecido del cantón, así que atribuimos estos casos a fallas inevitables dentro de un marco de lucha frontal contra el crimen. Era parte del riesgo, me dije, que como sociedad debíamos correr para librarnos de las maras".

"Luego me enteré de la detención arbitraria de gente muy cercana a nosotros. Y entonces ya no podíamos seguir hablando de meros errores, porque los casos aumentaban semana a semana, haciéndonos presenciar el sufrimiento de personas muy allegadas a nuestra familia. Así me enteré del calvario de mujeres con uno o varios hijos capturados y a los que ya no podían ver ni detrás de una reja. Los abogados defensores, desarmados por la ley de excepción, tampoco les daban esperanzas".

"Yo me preguntaba, señor presidente, qué tan enterado estaba usted de todo esto. Y llegué a creer que nadie le informaba. Pensé que usted, como padre de familia que es, simplemente ignoraba que hubiera tanta gente honrada entre los miles de pandilleros que sí merecían ser perseguidos y privados de libertad".

"Hasta que finalmente me tocó a mí, presidente. El horrible día llegó en que el inocente capturado ya no fue el hijo del vecino, sino mi propio hijo. Y entonces sí ya no pude seguir creyendo en solo las bondades del régimen de excepción, sino que tuve la desgracia de contemplar su rostro más espantoso".

"Mi hijo lleva casi cuatro meses preso. ¡Casi cuatro meses, presidente Bukele, en los que no he tenido vida! Ya perdí la cuenta de las horas que he esperado afuera del penal, bajo el sol o la lluvia, sin comer y sin dormir, ¡y ni una tan sola vez me han permitido verlo! Oigo historias terribles de madres que luego de mucho tiempo son informadas de la muerte de sus muchachos, en circunstancias muy extrañas dentro de la cárcel, y tengo casi que dejar de pensar para no volverme loca. ¿Cómo es posible que este dolor innecesario se esté produciendo todos los días en nuestro país?"

"Oigo a sus ministros hablar de efectos colaterales y del pequeño porcentaje de inocentes detenidos. Yo no entiendo de cifras, presidente. Lo único que sé es que mi hijo no es un número para mí. Lo que sí puedo asegurarle es que el 100 % de mi vida se va a ir con él si me lo matan en el penal. Y es en nombre de mi hijo que hoy me atrevo a hacerle llegar estas líneas, porque el sufrimiento de una madre es insoportable si no encuentra una forma de salir. Reflexione y ponga fin a nuestra desgracia. Se lo suplico".