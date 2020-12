Cartas de la abuela: un niño llamado salvador, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz

El espíritu que reina en esta época del año no es exactamente la celebración del nacimiento de Cristo, las campañas publicitarias nos venden la idea que se trata de regalos, comidas, bebidas, diversiones, etc. y aunque a mí personalmente me gustan los regalos, muchas veces perdemos el verdadero valor y esencia de la navidad.

Este niño, cuyo nacimiento recordamos cada navidad, no fue cualquier niño; de acuerdo al relato bíblico un ángel de Dios se presentó ante un grupo de pastores que velaban las vigilias de la noche guardando su rebaño, y los rodeó la gloria del Señor en un gran resplandor, y les dijo: “No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lucas 2:8-11).

El profeta Isaías también profetizó, unos 700 años aproximadamente antes el nacimiento de este niño así: “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.” (Isaías 9:6).

Estos dos textos bíblicos tienen una gran trascendencia en la historia de la humanidad porque quien pensaría que un niño nacido en un pesebre sería Dios hecho hombre, y aún más un Salvador. Es la entrada de Dios a rescatar un mundo perdido, Lucas 19:10 dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. Este Salvador restablecería la amistad, la relación de Dios con el hombre interrumpida allá en el huerto del Edén cuando el hombre decidió hacer su propia voluntad ignorando a Dios su Creador y haciendo a un lado el mandato divino.

Muchos podrán tomar esto a la ligera como un hecho meramente del pasado y creer con simpleza que se trató de un acto aislado de desobediencia, lo cierto es que a raíz de este hecho, el hombre quedó totalmente separado de Dios: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” Romanos 3:23.

Muchos no estamos conscientes de nuestra verdadera condición espiritual, frecuentemente vemos y oímos acerca de una profunda descomposición moral y espiritual en una sociedad universalmente apática de reconocer a este Dios que gobierna, que es Rey de Reyes y Señor de Señores enviado por Dios mismo para salvar nuestras vidas y por el contrario nos llenamos de orgullo, autosuficiencia y justicia propia, se nos olvida lo que la verdad de las Escrituras nos dicen a través del Salmista quien siendo rey decía acerca del hombre, en el salmo 9 el último versículo: “Pon oh Jehová temor en ellos; conozcan las naciones que no son sino hombres”, yo diría débiles humanos que una pandemia puede acabar con todos nosotros.

Mis apreciables lectores, meditemos y recibamos con humildad el gran amor de Dios al redimir nuestras vidas a través de Jesucristo y recobremos el verdadero Espíritu de la navidad que es la encarnación del Hijo de Dios, “el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de Hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”. Filipenses 2:6-11.

Consuelo González de González

condegon@yahoo.es