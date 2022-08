No me refiero a lo que usted está pensando, aunque más de algún sujeto se lo merece. Tampoco tiene que ver con cáncer de próstata u otras enfermedades urológicas. Me refiero a la necesaria castración de los chuchos aguacateros que deambulan por nuestras calles, se zurran en todos lados, rompen las bolsas de basura y son portadores de pulgas y de rabia.

Propongo un programa de esterilización/castración, acompañado de campañas de vacunación, para reducir el número de animales que viven en las calles, por el bien tanto de los de 4 patas como nosotros los de 2.

Se calcula que, en siete años, una perra y sus 6 crías pueden producir 508 cachorros, ¡solo los conejos les ganan!

La castración canina reduciría el instinto de deambular, pues finito el impulso hormonal de perseguir pareja y, por lo tanto, se alejan menos de la propiedad en donde viven, lo que significa menos chance de ser atropellados y transmitir enfermedades.

El Chivo-Pet debería servir para limpiar la capital de perros callejeros. Se debería unir a las asociaciones altruistas que curan, bañan, alimentan y les encuentran hogar. Deberían habilitar un número para que los ciudadanos reporten chuchos deambulando, establecer jornadas de vacunación y esterilización gratuita para así evitar crías no deseadas. Deberían de educar a la población para que controle a sus perros en celo. Se necesitan leyes que estipulen sanciones para los que abandonen sus perros. En fin, muchísimo por hacer, pero no pierdo la fe pues al actual gobierno le importan más los animales que la gente.

Eso de que cualquiera pueda tener perros y reproducirlos cuantas veces aguante la perra complica la situación. Los perros se multiplican sin control, y la mejor forma de detener el problema es a través de la esterilización masiva, permanente, gratuita y coordinada. Una vez castrados y vacunados, se recomienda pintarles una seña en la oreja, como símbolo de castrado y libre de rabia.

Si usted quiere castrar a algún pedófilo también apoyo su moción, pero, dando y dando, le invito apoyar mi llamado. Predicando con el ejemplo, un saludo a Scheco y Rocky, por su reciente castración.