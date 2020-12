Ceguera y lucidez

El poder no aumenta neuronas, no otorga inteligencia ni exime de errores. El poder no evapora los defectos de carácter, no transforma en autoridad la mera prepotencia, no corrige la vanidad o preserva a nadie de las caricias malignas de la adulación. El poder, en cambio, suele exacerbar la fatuidad arrogante, el sadismo del corazón cobarde, los traumas no sanados que derivan en temperamentos inestables y orgullosos.

Gracias a sus componentes adictivos, el poder nubla la conciencia con la facilidad de las drogas más potentes. Quienes caen en sus falsas proyecciones, inclinados a ese abismo por una personalidad débil y propensa, dan tumbos entre la euforia del ejercicio del mando y el terror paranoico a verse despojado de él.

Si además existen razones de otra índole para mantenerse en la cúspide a todo trance —la posibilidad de la cárcel por delitos de corrupción o la sombra de la intrascendencia luego de una exitosa trayectoria de manipulación—, las cosas se complican. Entonces quien detenta el poder no solo necesitará conservarlo, sino que hará todo, absolutamente todo lo que sea necesario (aunque le vaya en ello la vida) para que nada ni nadie se lo quite de las manos.

Es en estos casos cuando los gobernantes se vuelven extremadamente peligrosos para los pueblos. Su vigencia política está ya tan asociada a la imagen que tienen de sí mismos, que duermen, comen y respiran para el poder, se mimetizan con él, lo convierten en una realidad ampliada de su valía personal. Las palabras se escogen con precisión por su valor propagandístico, cada acto público se calcula en función de su impacto faccioso, las más grotescas mentiras tienen cabida si la coyuntura les brinda un peso específico.

En medio de esta agenda, por supuesto, los problemas reales del ciudadano despertarán, si acaso, un interés marginal. Cayendo en esa turbadora insensibilidad tan característica del vacío existencial, la voluntad del gobernante no estará dirigida a otra cosa que no sea el afán de dominio. Se trata, en definitiva, de un trastorno, una obsesión, un delirio con efectos potencialmente desastrosos.

La vacuna contra estas anomalías de la política nace del seno de las propias sociedades, pero en ocasiones ya es demasiado tarde cuando una mayoría de ciudadanos entiende las consecuencias de haber secundado o permitido los abusos del poder. Por eso suele recordarse que las naciones educadas para la libertad son las que mejor preparadas se encuentran para identificar el populismo cuando aún están a tiempo, es decir, cuando el propio sistema democrático ofrece oportunidades para enmendar los errores del pasado y, en paralelo, anticiparse al surgimiento o a la consolidación de los liderazgos mesiánicos.

Y hemos de reconocerlo. Esa educación para la libertad y la democracia es la gran deuda histórica que hoy muchos países estamos pagando. Si el precio será alto o no, dependerá de circunstancias que quizá todavía puedan revertirse, pero que sin duda nos heredarán grietas colosales en términos de confianza social y respeto a las instituciones.

Sea como sea, es importante tener claro que el poder, allí donde acecha para subsistir, padece la terrible e incurable ceguera de la urgencia. Y a esa ceguera, aunque sea a última hora, solo se le puede contraponer la lucidez de los pueblos que aman su libertad.