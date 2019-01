Celular ¿El tercero en la cama?

Para los millenials, parece de película la forma en cómo antes nuestros padres o abuelos tenían que conquistar a su media naranja. Se dice que el novio debía llevar a su papá a casa de los potenciales suegros para pedir la mano de la hija ¡Qué miedo!

Otra costumbre era que el novio llevaría un tercio de leña y lo pondría en las afueras de la puerta de la casa de la novia y si éste tercio de leña, al día siguiente ya no estaba, entonces significaba que él había sido aceptado.

Al año 2019, en la era digital ¿Cómo ha cambiado el mundo del amor?

Amor a ¨primera vista¨ o amor al primer ¨me gusta¨ sea cuál sea la técnica de conquista, las estadísticas demuestran que ahora hay más oportunidades para encontrar a tu media naranja pero también para perderla.

El celular, puede llegar a convertirse en el peor saboteador de la vida en pareja, pues tiene cabida hasta en la cama.

Fácilmente se puede observar en el día a día, parejas que en vez de estar conversando, mirándose a los ojos, tomándose de las manos, prefieren publicar fotos individuales, chatear, responder WhatsApps, ¡En fin! Parece que todos los demás son más importantes que la persona que tienen a su lado.

Una reciente encuesta según Match.com asegura que las redes sociales pueden arruinar una relación de pareja. Y lo creen así más los hombres (65%) que las mujeres (35%).

Pero las redes sociales por sí solas no son las que ocasionan las peleas y rupturas sentimentales, somos nosotros los usuarios que generamos estas situaciones. Así que no hay que satanizar la tecnología. ¿Porqué es más interesante revisar Instagram que dialogar con la pareja? ¿Porqué la necesidad de recibir piropos de gente desconocida y no dar importancia a los que se reciben en casa? ¿Por qué se prefiere enviar una carita triste que decir cara a cara ¨estoy triste¨?

Al pasar más tiempo mirando el Facebook de los demás, se corre el peligro de idealizar la vida de otros y se menosprecia la propia e incluso se ve de menos la relación de pareja.

A continuación seis acciones ¨modernas¨ que debes evitar para mantener tu relación saludable

1. Que el protagonista en la cama sea tu celular y no la pareja: O peor aún, estar escondiendo siempre el celular, como si en éste hubieran secretos.

2. Tener y usar Aplicaciones que promuevan citas o más allá de una amistad: ¿Para qué alguien comprometido o casado tiene una App de solteros?

3. Dejar en ¨visto¨ a tu pareja: ¡¡Si!! Para algunos esto puede parecer ridículo, sin embargo ha habido divorcios como consecuencia de esta acción. ¿Recuerdan al juez de un tribunal taiwanés que concedió divorcio a mujer porque su esposo la dejó ¨en visto¨?

4. Publicar fotos o videos que sobrepasen el límite de respeto con tu pareja: Las historias de Instagram para algunos usuarios pareciera que son sinónimo de mostrar cuerpo o hacer encuestas donde la pregunta promueve la búsqueda de piropos o cumplidos.

5. Despedirte de tu pareja y asegurar que irás a dormir y que te vea en línea: Según estadísticas, el mayor problema se da en herramientas de mensajería instantánea, pues naturalmente se podría creer que se está chateando con alguien más.

6. Likear: Nadie dijo que dar like sea malo, pero también existe aquella frase: ¨No hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas¨

Ing. Ulises Gallegos

Director en Que Te valga

Agencia de Marketing Digital