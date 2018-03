Centroamérica “desintegrada”: Viajes en motocicleta

Lee también

En los últimos años he viajado en moto por todos los países de la región, compartiendo las penurias y absurdas burocracias con los ciudadanos que utilizan a diario los servicios migratorios y aduanales terrestres; y el diagnóstico es el siguiente: Favor, tomen nota porque los burócratas del SICA no pasan por las fronteras terrestres, sino que utilizan servicios VIP y diplomáticos de los aeropuertos...1.- Los servicios migratorios y aduanales son ocurrentes y dependen del estado de ánimo del personal de servicio; un día de piden una cosa y otro día otra cosa. 2.- Cada país se inventa procesos, procedimientos y cobros arbitrarios; por ejemplo para ingresar a Nicaragua hay que fumigar los vehículos, pagar la fumigación ($13), comprar un seguro privado ($15), realizar una póliza de importación del vehículo y finalmente hacer migración (promedio 2 horas); en el caso de Costa Rica la póliza de seguro se eleva a $30 y es Estatal, y el personal del Instituto Nacional de Seguros –Estatal– pasa poco tiempo en su oficina, esto te puede generar un atraso extra de 2 horas. 3.- En algunos países cobran impuestos de salida, en otros no; asimismo, existen tasas diferenciadas para nacionales y extranjeros. 4.- Las colas para servicios migratorios y aduanales son de una hora, y los aparatos biométricos de Honduras son obsoletos (el único país que los utiliza). 5.- Te piden fotocopias de todo, papeles y más papeles, sellos, firmas, revisiones absurdas; vas y vienes como loco, de una ventanilla a la otra sin una ruta coherente. 6.- No hay un procedimiento ordenado, cada frontera es un mundo aparte, asediada por estafadores y cambistas que buscan aprovecharse del turista o viajero y que ayudan a inventar procedimientos y cobros, excepto en Costa Rica que es más ordenado y no permiten aprovechados ni cambistas. 7.- Existe un caos en la administración del espacio, camiones, buses y vehículos particulares intentan ingresar por ese embudo; la cola de camiones reduce a uno o medio carril de circulación, y si llega un bus a la oficina migratoria hay que armarse de paciencia, porque los choferes son como jefes migratorios, se saltan las colas y hacen trámite exprés. 8.- El personal que atiende en oficinas migratorias y aduanales –salvo excepciones– es poco competente y necesita capacitación; sobre todo un buen curso sobre uso de PC y mecanografía, para aprender a teclear mejor. 9.- A veces hay mucho personal, otras veces poco... 10.- En una época existió un modelo de ventana única en la frontera de Las Chinamas –¡íbamos bien!– pero ahora, en cada frontera el suplicio es doble.En estos viajes uno conversa con muchos viajeros que intentan hacer el recorrido de Alaska hasta Ushuaia, o simplemente desde Norte a Suramérica, y la pesadilla del viaje es Centroamérica –además de los advertising de inseguridad–; en muchos blogs de turistas y viajeros te cuentan sus malas experiencias, y en no pocos casos recomiendan no pasar por la región, sino embarcar la moto o bicicleta de Estados Unidos a Colombia. Es una pena que se pierdan los increíbles paisajes tropicales, volcanes, playas, lagos de esta región maravillosa.