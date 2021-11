Centroamérica en pos de inversión medioambiental... menos El Salvador

Hace siete meses, doce países latinoamericanos firmaron el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Popularmente denominado como el Acuerdo de Escazú, cinco Estados del istmo firmaron el compromiso, todos exceptuando a Honduras y a El Salvador.

Dicho compromiso se resume en garantizar a todas las personas el acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afecten sus vidas y su entorno y acceder a la justicia cuando sus derechos hayan sido vulnerados.

El alcance del Acuerdo es tal que obliga a los gobiernos suscriptores a garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, con el principio de máxima publicidad. Por información oficiosa, el texto establece un listado de zonas contaminadas con el tipo de contaminante y localización; información de procesos de evaluación de impacto ambiental, licencias de permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas; listado estimado de residuos por tipo, volumen, localización y año e información de imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales.

Esos presidentes y los de cientos de otras naciones están congregados en Glasgow, en la vigésimo sexta Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La presencia de Honduras es interesante: pese a que no aceptó ser garante de Escazú, está ahí haciendo bloque común con guatemaltecos y nicaragüenses a sabiendas que la única ayuda internacional efectiva para combatir y adaptarse a los embates cada vez más extremos del clima en una región de suyo pobre y hambrienta es la financiera. Y ese es precisamente el objetivo de esta edición de la Conferencia. Mientras el Banco Interamericano de Desarrollo anuncia la creación de un fondo millonario para apoyar políticas fiscales con aspiraciones medioambientales, se habla de billones de dólares para revertir la deforestación.

Costa Rica, Honduras y Guatemala firmaron ayer, junto con casi un centenar de Estados, un compromiso global para frenar y revertir la deforestación a partir de un fondo de 12 mil millones de dólares y otros 7 mil 200 millones más provenientes de sectores privados.

Sí, la pregunta es por qué el gobierno de Bukele mantiene desinterés, opacidad y renuencia en los temas ambientales, abstraído del interés internacional, de la precaria situación en la que se encuentra El Salvador en ese sentido y de su relación directa con la miseria y la vulnerabilidad de la nación.

El país no cuenta con política ambiental, sólo con un manojo de leyes que son observadas o no dependiendo de otros factores, entre ellos de si en la confluencia de los distintos intereses involucrados en la explotación y destrucción de los recursos naturales, el interés público se impone o no sobre el privado.

Es un lujo infame para la nación salvadoreña: cerca del 95 % de la población vive con algún grado de vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, una precariedad en la que por supuesto influyen la ubicación geográfica, la dinámica natural y territorial pero de modo igual de decisivo la deforestación, los cambios en el uso del suelo y la modificación de los cauces naturales.

Así como en muchos otros temas acuciantes para el futuro del país, en este es imperativo que el gobierno sirva a los intereses de la población. ¿Cómo? Documentando, recolectando información, escuchando a las comunidades, centros de pensamiento y sectores agrícolas y empresariales por igual, y presentándose en el concierto internacional en pos de inversión en tales propósitos. En lugar de pretender ser la Meca de la cripto minería en la región, Bukele y su cohorte sólo tienen que ver a su alrededor y preguntarse por la viabilidad ambiental de El Salvador.