centros de albergues

El Código de Salud señala como una infracción grave no cumplir con la cuarentena que establezca el ministerio, sancionada con amonestación o con multa de mil a cien mil colones, según la gravedad de la infracción. ¿Por qué no se aplica dicha disposición? Se hace lo que no contempla la ley y se omite lo que esta regula.

Veamos un caso sobre lo de la circulación de personas en época de cuarentena sanitaria. El Sr. A va por la calle con una lista de compras; el Sr. B, no. Esto hace que se estime que no existe motivo justificado para circular por la calle, por lo que es detenido por 30 días o más como han dicho los funcionarios o hasta por 2 meses como dijo otro. Digo detención porque eso es realmente, aunque se le disfrace con otros nombres. Se le priva de su libertad, porque constituye un eventual portador del covid-19. Resulta entonces que un papel escrito a mano por la misma persona que lo porta marca la diferencia entre ser o no ser un eventual contagio. Si lleva la lista de compras, pase, aunque pudiera ser portador del virus. La lista de compras manuscrita se convierte en el salvoconducto para que no sea privado de libertad. El que no lleva la lista, aunque esté sano, será amarrado, colocado en la parte trasera de un pick up, llevado a un patio, sentándolo sin guardar la distancia con otros retenidos y fotografiados para exhibirlo a los medios.

Otro caso. Una persona comete un triple homicidio en el mercado central de SS, siendo capturado in fraganti. ¿Será llevado a un albergue por 30 días o más y finalizada esta será puesto a la orden de la FGR para que haga el requerimiento al tribunal de Paz y se celebre la audiencia inicial? O ¿de inmediato toma conocimiento la FGR del caso? Se hace lo segundo. Resulta que si alguien viola la cuarentena por una decisión subjetiva de un PNC, será llevado a un albergue por sospechoso de portar el virus, y luego según se ha anunciado, se le procesará por el delito de desobediencia de particulares; pero si es un triple homicida no va a cuarentena y se le procesará de inmediato, aunque tenga el virus.

Los centros de cuarentena son financiados con fondos públicos (con tus impuestos). ¿Cuál es el costo de mantener a una persona en ese confinamiento? ¿Cuál es el costo total por todos los retenidos? No solo es la alimentación, sino el pago de locales, medicina, aunque no siempre se las proporcionan. Al final, al ser liberados ¿regresan a su casa por su cuenta, con la posibilidad de infectarse en el camino o se le va a dejar a ella? Si es lo segundo, le dieron un servicio de transporte gratis. ¿No era mejor proporcionárselo al primer momento con la amonestación y no gastar fondos públicos en mantenerlo en el albergue? Al dejar el espacio libre esas personas que circulaban "sin motivo justificado", que talvez sí lo tenían pero se consideró que no, sí se tendría el espacio para recibir a los salvadoreños en el extranjero, que tienen derecho a regresar a nuestra patria y se les niega, porque no hay lugar dónde ubicarlos para cumplir la cuarentena.

En el marco constitucional se puede luchar y vencer la epidemia.