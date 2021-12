En esta columna, la última de 2021, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos de un escrito que leí en diciembre de 2005 y que marcó tanto mi vida, que 16 años después sigue presente y pienso que puede ser de utilidad leer esta reflexión frente al inicio de un nuevo año.

El escrito al que me refiero se llama "Cerrando círculos"¹ del novelista brasileño Paulo Coelho. Cuando lo leí por primera vez yo estaba pasando un proceso de cambios importantes en mi vida y con el inicio de un nuevo año, esta lectura me ayudó a verlos desde una perspectiva diferente, mucho más saludable.

Estamos por finalizar 2021, pero antes de avanzar hacia los retos de 2022, es indispensable tomarnos el tiempo para sanar. Hemos pasado por mucho en estos dos años: muchos hemos enfermado, perdido seres queridos, perdido el empleo, en fin, una serie de sucesos que hemos tenido que enfrentar y, en el torbellino del día a día, no hemos cerrado esos "círculos", convirtiéndose en una carga que no nos deja movernos con agilidad hacia nuevos proyectos.

El escrito inicia hablando de las etapas de la vida y la importancia de saber cuándo se acaban, el cierre de estas etapas es comparable a cerrar círculos, cerrar puertas, cerrar capítulos o como quieran llamarlo. Lo importante, dice Coelho, es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando pues podemos pasarnos mucho tiempo de nuestro presente "revolcándonos" en los porqués, pero el desgaste va a ser infinito.

El autor también nos invita a no estar en el presente añorando el pasado. Ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltarlo, hay que dejar ir, soltar, desprenderse.

A unos días de finalizar el año, hay que aceptar que el pasado ya pasó y como dice Coelho, si andamos por la vida dejando "puertas abiertas", por si acaso, nunca podremos desprendernos ni vivir lo de hoy con satisfacción. "¿Noviazgos o amistades que no clausuran? ¿Posibilidades de regresar? (¿a qué?) ¿Necesidad de aclaraciones? ¿Palabras que no se dijeron? ¿Silencios que lo invadieron? Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo, si no, déjalos ir, cierra capítulos. Dite a ti mismo que no, que no vuelven. Pero no por orgullo ni soberbia, sino, porque tú ya no encajas allí en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días, hace tres meses, hace un año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo".

A dos días de terminar el año, nos queda hacer una revisión de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, todo con el único objetivo de sanar y, como el Fénix, resurgir. No importa si lo que pasó fue nuestro error o si fue un daño causado por terceros o causas fuera de nuestro control, si no alcanzamos nuestras metas, si se nos acabó el tiempo o la presión nos venció; la verdadera relevancia de esta introspección está en entender lo que pasó, analizar cómo lo enfrentamos y aprender de ello. Seamos fuertes para cerrar círculos, tengamos fe y entusiasmo para abrirnos a las nuevas oportunidades y seamos inteligentes para aprovecharlas y avanzar hacia nuestro propósito. Trabaje en su interior desde hoy, para que 2022 sea el mejor año de su vida.

¹https://paulocoelhoblog.com/2012/12/15/cerrando-circulos/