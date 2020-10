Chantaje del ministro de Hacienda y violación a la separación de poderes

Ni el presidente de la República ni el ministro de Hacienda ni ningún otro funcionario de dicho Ramo tienen la facultad de omitir la entrega de fondos del presupuesto general que es ley de la República, mucho menos si son destinados a los salarios de las instituciones estatales. Tampoco pueden pedir planillas seccionadas para decidir a quién se le paga su salario y a quién no, quién tiene prioridad y quién no. Hacer esto se constituye como una grave violación a la separación e independencia de poderes del Estado salvadoreño, y una violación a la Constitución y a la ley.

La autonomía financiera es fundamental para el correcto desarrollo de cualquier institución y para el Estado de Derecho en sí mismo, pues permite que cada entidad pueda tomar sus decisiones de manera independiente, sin atender a ninguna presión por cuestiones presupuestarias. Si bien es cierto el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda es el encargado de la dirección de las finanzas públicas (artículo 226 de la Constitución), eso no implica la facultad de decidir sobre la utilización de fondos que ya se encontraban previstos en el presupuesto de las instituciones y en el Presupuesto General de la Nación.

En el caso de impago de salarios a empleados de la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda señaló que no se había realizado la transferencia para el pago de la planilla porque no se contaban con los fondos para hacerlo, debido a la baja recaudación tributaria. De ser cierto que no existen fondos disponibles para el pago de compromisos del Estado, esto se constituye como un grave problema fiscal y de irrespeto a las leyes, pues implica la posibilidad de que el gobierno haya dispuesto de fondos previstos para salarios a otros fines que no se encontraban presupuestados, contraviniendo el artículo 43 de la Ley Orgánica de Administración Financiera.

Y en el caso de que sí existan los fondos presupuestados para el pago de salarios y aun así persiste la negativa del ministro de Hacienda de realizar la transferencia a la Asamblea Legislativa, se trata de delitos perseguibles de oficio tales como actos arbitrarios, extorsión agravada, incumplimiento de deberes y malversación, entre otros, y transgresión constitucional a la separación e independencia de poderes, lo cual incluso acarrea responsabilidad civil y penal para todos los involucrados.

El Centro de Estudios Jurídicos exhorta al ministro de Hacienda a que, en primer lugar, realice un manejo responsable de los fondos del Estado, apegado a la Constitución y a las leyes; en segundo lugar, a que cese cualquier maniobra de chantaje con el manejo del Presupuesto General de la Nación, pues se traduce en un atentado a la separación e independencia de poderes.

También exhortamos a las instituciones de control como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República a que ejerzan el rol que les corresponde y actúen de oficio en la salvaguarda de nuestro Estado de Derecho, fiscalizando el manejo de la Hacienda Pública y realizando investigaciones penales a quienes han actuado contrario a Derecho. Debe quedar claro el funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos entre las instituciones del Estado, y que los funcionarios están sujetos a las leyes, respondiendo civil, administrativa y penalmente en caso de incumplimiento. irreales.