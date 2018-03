Charla en WhatsApp con dos sabios

Esta época de vacaciones nos permite descansar del trabajo fuera del hogar o estudio para “resetear” nuestro corazón y desintoxicarlo, así como para acompañar a Jesús en el recuerdo de su pasión, muerte y resurrección.

Me pareció genial la idea del periodista italiano Thomas Leoncini de entrevistar a dos sabios humanistas de nuestro tiempo: al sociólogo Zygmunt Bauman y al papa Francisco. Este hecho dio origen después a la edición de dos libros. Al primero a quien le pidió conversar fue al pensador de 91 años Zygmunt Bauman (autor de “Modernidad y holocausto”, 1989), cuyos encuentros a través de correos electrónicos describe como si fueran una larga “charla de WhatsApp”. El resultado póstumo (Bauman murió el año pasado) fue la publicación de la obra “Generación líquida: transformaciones en la era 3.0”. Es impresionante cómo Bauman pudo prevenir con tanta antelación que la juventud de hoy tendría muchos retos que superar, tales como las ansias detrás de los tatuajes, el sufrimiento que ocasiona el bullying y las dificultades de construir relaciones humanas en la era digital. Algunos extractos de las “conversaciones de WhatsApp” entre el reportero y los dos sabios:

Leoncini a Bauman: “La modernidad líquida ha modificado por completo nuestros esquemas psicológicos y en consecuencia nuestros prototipos cenestésicos. Pero ¿qué representa realmente internet para nosotros y para nuestra identidad? ¿Es un mundo aparte o más bien un complemento a estas alturas indispensable para nuestra identidad? Con nuestros perfiles personales en las redes sociales, todos experimentamos más bien la ilusión del totalitarismo: somos libres de bloquear a los usuarios, de eliminar las solicitudes de conexión tan solo porque no conocemos a alguien personalmente…”

Bauman: “La red entró de un modo triunfal en nuestro mundo con la promesa de crear un hábitat ideal, político y democrático, pero ¿adónde nos ha ayudado a llegar? A la actual crisis de la democracia y al agravamiento de las divisiones y los conflictos políticos e ideológicos. Efectivamente, acogimos con entusiasmo la promesa de la oportunidad de una segunda vida, pero el mundo en el que tendemos a llevar nuestra segunda vida es un mundo de ciberacoso y difamación...” Fuente: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/01/28/5a6a113fca4741dd3f8b45ec.html.

El papa Francisco también conversó con Thomas Leoncini, ocasión que llevó al comunicador a presentar en estos días su nuevo libro, titulado “Dios es joven”, el cual resume la charla de WhatsApp con el santo padre, quien, a semejanza de Bauman, sueña con crear puentes entre las generaciones.

Leoncini al papa Francisco: “Usted es un hombre que no tiene ningún prejuicio, que mira a las personas a la cara y que usa su poder para ponerse al servicio de la gente. Se propone cambiar el mundo con la revolución de la ternura y construyendo puentes entre jóvenes y viejos, que son los descartados de la sociedad. Es como si dijera que no está contento hasta no haber hecho algo por quienes se han quedado atrás. Y esto no es solo religión, es vida”. https://www.romereports.com/2018/03/22/presentan-en-roma-dios-es-joven-el-nuevo-libro-del-papa-francisco/.

Papa Francisco a Leoncini: “Dios es joven porque hace nuevas todas las cosas y ama las novedades, porque sorprende y ama el estupor; porque sabe soñar y tiene el deseo de nuestros sueños; porque es fuerte y entusiasta; porque construye relaciones y nos pide a nosotros que hagamos lo mismo, es social… Los adultos con frecuencia desarraigan a los jóvenes, extirpan sus raíces y, en lugar de ayudarlos a ser profetas para el bien de la sociedad, los vuelven huérfanos y descartados… No siempre los ayudamos a ver el camino y a construirse aquellos medios que podrían permitirles no terminar descartados”… Debemos pedir perdón a nuestros jóvenes porque no siempre los tomamos en serio”. https://www.aciprensa.com/noticias/publican-nuevo-libro-entrevista-del-papa-francisco-dios-es-joven-45148.